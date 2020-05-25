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【港版國安法】港人移民台灣今年或達萬人創新高 港生報讀台大學也大升65%

社會熱點 13:43 2020/05/25

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港人移民台灣今年或破萬創新高 港生報讀台大學也大升65%

在人大會議即將表決「港版國安法」之際，「香港人移民台灣」再成熱門話題。根據台灣移民署統計，去年香港發生反修例運動後，港人移居台灣有增加趨勢。去年香港移居台灣人數為5858人，但截至今年4月為止，已經有2383名港人到台，平均每月有近600人移入，再創新高。台灣移民署官員認為，若「港版國安法」正式通過，將有更多港人選擇到台，不排除今年移居人數達1萬人。

據台灣移民署統計，從去年8月香港反修例抗爭運動起，港人移居到台持續增加，至去年10月最動蕩時，有高達1243人申辦，創下歷年來單月最多紀錄，此後一直到今年4月，即使有新冠肺炎疫情影響，來台必需居家檢疫14天，平均仍有600多人移居，「港版國安法」立案後，移民業者盛傳詢問移民台灣的人數爆增10倍。

台灣移民署官員指出，港人到台是根據「港澳居民入台居留定居許可辦法」，符合16項資格其中1項才得申請，這幾個月來台者，除了依親、求學、專業技術幾項外，最大宗的就是「投資移居」，也就是在台灣有逾600萬元的投資，經審查通過者。

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官員分析，這些移居者有不少是高階白領，有的則是退休公職、教授，財力及教育程度都很高，他們的移入只就經濟、消費層面來看，無論來台置產、創業，對台灣的整體發展是一定程度幫助，但台灣金融管制較多，巨額港資多半不會到台，一般而言，大額港資會以金融管制較為自由的新加坡為首選。

官員也表示，短期內若以每月600人來看，目前台灣社會的人口承載力不會發生問題，預估今年有可能會突破萬人。另一方面，台北經濟文化辦事處教育部駐港代表馬湘萍指出，今年有3427名港生報讀台灣學士，較去年同期上升6成半，有學界人士指出，相信這與香港去年發生的反修例運動有關。

不過，部分院校單獨招生則尚未截止，例如東吳大學、逢甲大學、國立中山大學等，至6、7月才截止申請。連同未截止的院校獨立招生及研究所申請，預料今年香港有超過5000人報名赴台升學。

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責任編輯：游昊雲

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