【港版國安法】台灣如停用港澳條例：港人赴台旅行變難　工作移民均有影響

台灣一直是港人旅行熱門地，目前適用的《香港澳門關係條例》也為港人提供了相比陸客更便利的入境方式。不過，如果港版國安法制成，台灣的蔡英文總統表示，可停止適用《港澳條例》，即取消對港人的特殊待遇，台灣與港人的來往將自動適用與大陸地區人民關係條例。這將為港人旅行、求學、就業甚至移民帶來諸多困難。

旅行：港人可網上申請 方便快捷

據《港澳條例》第 11 條，港人經許可得進入台灣地區。許可辦法由內政部擬訂，報請行政院核定後發布之。

港人入台旅行之前，僅需在網上填寫相關資料、繳費，即可申請入台證，可在台灣停留不超過30天。而大陸居民線上申請赴台個人旅遊，需經台灣的旅行社或旅行業全聯會代為送件申請，且需要提供存款證明等文件。

值得一提是，大陸去年8月已暫停陸客赴台自由行，當時還曾傳出，將擴大限縮團客。

升學：陸生赴台求學名額少 限制多

據條例第 19 條，港人到台灣就學，其辦法由教育部擬訂，報請行政院核定後發布之。

香港居民或澳門居民符合「最近繼續居留香港或澳門6年或8年以上」，且持有「香港或澳門永久居留資格證件」兩要件，即可申請赴台升學，並非一定要在香港或澳門出生。不過，如果是申請就讀國小以上，大學以下之學校，尚須取得在台合法居留身分。

然而，大陸居民想赴台升學則有不少限制。台灣的教育部自2016年起，才擴大陸生二年制學士班（即專升本）招生省市，將陸生赴台求學的範圍由原來2省市擴大至8省市；招生名額從原來1,000名增加至1,500名。

此外，據條例第 21 條還提到，港人得應專門職業及技術人員考試，其考試辦法準用外國人應專門職業及技術人員考試條例之規定；第 22 條提到，香港專門職業及技術人員執業資格之檢核及承認，準用外國政府專門職業及技術人員執業證書認可之相關規定辦理。

就業：尚未開放大陸地區人士赴台工作

據條例第 13 條，港人受聘僱在台灣地區工作，準用就業服務法第五章至第七章有關外國人聘僱、管理及處罰之規定。第四條第三項之香港或澳門居民受聘僱在台灣地區工作，得予特別規定；其辦法由行政院勞工委員會會同有關機關擬訂，報請行政院核定後發布之。

即是說，若港人具有香港或永久居留資格，且未持有英國國民（海外）護照或香港護照以外之旅行證照，此類香港或澳門居民受聘僱在台灣地區工作時，比照外國人之規定辦理。未符合以上資格者，視為大陸地區人士，目前尚未開放大陸地區人士來台工作。

最後，在移民方面，據條例第 12 條，港人得申請在台灣地區居留或定居；其辦法由內政部擬訂，報請行政院核定後發布之。每年核准居留或定居，必要時得酌定配額。

比起港人可在台灣投資移民、創業移民、專業移民等方式，大陸居民想移民台灣，似乎與台籍配偶結婚最為可行。

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