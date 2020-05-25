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【港版國安法】多國大使護航國安法 駐英大使要求準確理解法案

國情動向 15:28 2020/05/25

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全國人大會議審議「港版國安法」草案引發全球關注，內地官方電視台24日邀請中國駐多國大使就當前中國外交政策進行視像對話，期間談到有關草案。多位大使均指出，這一涉港舉措意義重大，又指立法刻不容緩，其中中國駐英大使劉曉明要求英國準確理解立法有關內容。

劉曉明強調，這次人大審議港版國安法具有三重意義，包括填補香港回歸以來維護國家安全立法方面的漏洞和缺失、提高中國應對外部勢力干涉的能力，以及加固開展涉港外交的制度支撐。他指出，香港修例風波以來，英方有些做法的確干涉了香港的內部事務，損害了中英關係。

劉曉明表示，對於這次立法，中國要求英方準確理解立法有關內容，客觀公正看待問題，尊重中方立場、關切和核心利益，多做有利於香港繁榮穩定和中英關係的事，停止干涉香港事務。

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中國駐俄羅斯大使張漢暉則表示，香港回歸後，某些國家小動作不斷、大動作頻現，妄想繼續把香港作為西方殖民地，把香港作為分化、瓦解、演變、破壞中國的一個重要基地，這是中方絕不允許的。

張漢暉稱，這次人大立法是落實「一國兩制」的重大舉措，又指在反對外部干涉、堅定維護各自國家主權安全、維護國際公平正義方面，中俄將一如既往開展切實有效的戰略協作。

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中國駐南韓大使邢海明也認為，香港自修例風波以來，暴力恐怖活動不斷，踐踏香港法制、破壞社會穩定、重創經濟和民生。這次人大通過國家安全立法，解決香港亂局勢在必行、刻不容緩。他指出，韓方希望保持香港的繁榮穩定，貫徹「一國兩制」。

另伊朗外交部發言人穆薩維周日表示，不干涉他國內政、維護領土完整、尊重世界各國主權是伊朗對外政策中明確、一貫的原則，重申必須尊重一個中國原則，強調支持中國加強法律維護秩序，確保香港的穩定、繁榮和人民安全。

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責任編輯：游昊雲

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