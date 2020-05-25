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【港版國安法】人民幣中間價創逾12年低 離岸價貶破7.15

經濟脈搏 16:20 2020/05/25

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全國人大審議「港版國安法」草案，引發中美關係緊張升溫，人民幣兌美元中間價今日大跌270點子，創逾12年新低。在、離岸人民幣兌美元雙雙跌近100點，離岸價跌破7.15。

人民幣中間價報7.1209，較上日7.0939，跌270點子或0.38%，創2008年3月以來最弱。

境內外人民幣亦延續偏弱走勢，截至15時40分，在岸人民幣兌美元（CNY）報7.14，跌106點子，離岸人民幣兌美元（CNH）報7.1548。

國際投行瑞銀最新發布研報稱，考慮到近期的事態發展、美國大選在即，無法排除中美貿易摩擦再次升溫的可能性。在此情形下，美國可能恢復部分在第一階段協議中被調降或者暫停加徵的關稅，進一步加強對華技術出口限制，這可能會拖累中國出口和經濟的複蘇，並衝擊企業信心。

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤周一在媒體會上表示，人民幣和港幣近日的貶值主要受意料之外的消息影響，但預計今年人民幣兌美元匯率在7上下浮動，不會有明顯貶值。

她指出，這是由於中國強調人民幣匯率穩定，全球經濟動盪時更需要一個穩定的錨；中美一階段協議還在執行中，這也是其中的內容；在目前的衝擊下中國經常項目順差反而會上升，主要是出境游會大幅下跌；雖有資金外流，但海外投資者對中國市場抱有期望，現在都是正資金流入，尤其是債券市場，而出境資本又受管制。

港幣方面，她認為，一方面一部分資金可能出於擔心會離開，但也有資金會進入，包括中概股上市，最重要的是香港金管局有大量的美元儲備，遠大於亞洲金融危機和2008年金融危機。雖然短時間港幣會有波動，但港幣美元聯繫匯率不會受太大挑戰，對此是有信心的。

本周中國兩會將就「港版國安法」議案進行表決。美國國務卿蓬佩奧警告稱，如果中國政府推進這一立法，美國將重新考慮對香港出口商品的關稅豁免政策；白宮經濟顧問哈塞特表示，美國緊密研究對華經濟制裁。

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

責任編輯：蒯宇澄

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