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【港版國安法】台擬取消港特殊待遇？ 陸委會：非放棄香港 將更積極協助港人

國情動向 15:52 2020/05/25

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港版國安法的制定已是箭在弦上，台灣的蔡英文總統昨天稱，香港情勢一旦發生變化，可停止適用《香港澳門關係條例》，即取消香港特殊政策，引發港人以及台灣政界關注。國民黨立法院黨團質疑，這像在懲罰港人。陸委會今天回應表示，並非要「放棄香港」，而是對北京示警，政府也將更積極協助港人。

籲北京切勿一意孤行 

台灣的大陸委員會今天透過書面回復相關提問表示，蔡英文總統的談話，並非是要「放棄香港」，而是要讓北京知道，中共人大通過港版國安法的後果極其嚴重，北京當局切勿一意孤行，讓情勢惡化到不可收拾。

陸委會指出，「港澳條例」第60條是指，倘中共的作為讓香港情勢惡化，致香港的高度自治地位動搖，甚至可能使香港與大陸地區無異，政府將被迫停止該條例一部或全部的適用。

陸委會表示，「港澳條例」第60條除了保障台港交流中，「中華民國國家安全」及人民利益不受損害外，更是要監督北京對香港「50年不變」及「港人治港，高度自治」的承諾是否落實，並維護香港的自由人權法治核心價值。

陸委會強調，這項規定不只是「情勢變遷條款」，也是保護香港核心價值與人民的「保護條款」。

陸委會也提到，總統已特別強調，在協助受到壓迫的香港人民方面，港澳條例已有相關的規範，過去這段期間，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援。面對情勢變化，政府會在既有基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要協助。

對於香港版國安法對台灣駐港澳辦事處的影響，陸委會則表示，政府已預作相關評估因應。

國民黨喊話台當局 別切割香港

早先國民黨主席江啟臣表示，若港版國安法在未與港人溝通的情況下制定與實施，對香港長期的自由與法治是非常大的衝擊，也對港人自治以及未來民主化發展，產生巨大影響。

江啟臣呼籲民進黨政府，對香港問題必須有所因應，不要讓人覺得，去年選舉時大聲挺香港，選後讓人感覺像要切割香港，停止港澳條例的適用等於是把香港切割掉。

江啟臣指出，不管是國民黨或民眾黨，都是針對港人需要協助的部份，設法讓港澳條例在人道協助、政治庇護等能夠加以制度化、法制化。

民眾黨籲政府 更有力道支持港人

民眾黨則表示，已於15日提案修正香港澳門關係條例第18條，且在立法院會通過一讀，明定「港澳民眾因戰爭、種族、宗教、性別、性傾向、特定社會團體或持特定政治意見，而離開香港或澳門，且有充分正當理由恐懼受迫害，以致不能受港澳保護或不願返回港澳者，得向明定之主管機關申請庇護。」

同時，民眾黨也呼籲台灣政府，完善法治面，讓支持更有力道。

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責任編輯：費風

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