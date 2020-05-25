▲ 【港版國安法】陳曼琪倡設國安法庭 法官須無外國居留權

全國人大即將表決「港版國安法」草案，其中，中央有權按需要就國安工作在港「設立機構」，外界關注這個機構如何運作。曾提案設立國安法的港區人大代表陳曼琪建議，要香港司法機關內，設立專門的國家安全法庭負責處理案件，法官都是無外國居留權，警務處則增設香港國家安全部負責執法。

【港版國安法影響】韓正：國安法只針對少數人 保障大多數港人日常生活

「港版國安法」草案出台後，中央政治局常委、國務院副總理韓正在港區代表團全體會議會見港區人大。

陳並建議 在港設維護國家安全委員會

陳曼琪在會上提議，在香港法院設立專門的國家安全法庭，法官要有中國籍公民擔任。至於執法方面，則由警務處增設香港國家安全部負責，港區人大可負責監督國安法制度和執行機制，做法參考太平紳士制度。

她又建議，訂明在港設立香港特別行政區維護國家安全委員會， 包括香港官方及非官方成員，協助行政長官就香港特別行政區維護國家安全事務進行決策，並負責執行統籌工作。委員會實際運作所需的人員、技術、行政及財政，由中央人民政府提供支持。

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責任編輯：伍樂

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