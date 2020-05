▲ 【中美角力】美國對華戰略全文公布 一文看懂美國最緊張中國哪些挑戰

疫情將暗流湧動的中美緊張關係擺上檯面,美國國家安全局日前公布長達16頁的對華戰略報告,直指當前面臨中國的3大挑戰,涵蓋意識形態、國安和經濟威脅。報告指出,將從保護美國人民及其家園和生活方式等方面,實施相關措施。

美國期望中國入世後經濟改革

報告首先在「介紹」部分提到,對中國採取的競爭性方式有兩個目標:第一,提高美國的機構、聯盟和夥伴關係的應變能力;第二,迫使北京停止或減少有損於美國以及盟國和夥伴的重要國家利益的行動。

報告列舉中國帶來的挑戰,其一是經濟威脅:中國在 2001 年加入世界貿易組織(WTO)時,同意接受開放市場導向方針,並將這些原則納入其貿易體系和機構中。 世貿組織成員希望中國繼續走經濟改革的道路,向市場化的經濟體制和貿易體制轉型。然而這些期望並未實現。

而且,北京一邊承認中國是成熟的經濟體,一邊在與世貿組織等國際機構打交道時,自稱為「發展中國家」以享受優惠措施。

其二是對美國價值觀的挑戰。 2013 年,中共總書記習近平稱「資本主義必亡,社會主義必勝」;2017年,習近平還說,中共的目標是通過加強「中國特色社會主義制度」,使中國成為綜合國力和國際影響力的全球領導者。

報道指出,中國的政治經濟制度,違背了美國和許多志同道合的國家共同的代議制政府、自由企業和每個人的固有尊嚴和價值等原則。此外,報告還提到中國當局的治疆政策。

其三是在安全方面的威脅。北京的軍事建設威脅到美國和盟國的國家安全利益,北京還通過不透明的軍民融合戰略的聯繫,讓美國和其他外國公司在不知不覺中向中國軍事研發項目提供技術。

中美關係明確定位:大國競爭

在「對華方針」部分,報告明確指出,美國將中美關係定位成:大國競爭。

報告強調,美國的政策是要保護美國利益,並非以試圖改變中國國內治理模式為前提,但也不會對中共關於例外主義和受害者的敘述作出讓步。美國認為,中國政府應遵守適用於所有國家的同樣標準和原則。美國也不會遷就北京削弱自由、開放和基於規則的國際秩序的行動。

美國認為與北京的接觸沒有任何價值,只是為了象徵性的、花哨的東西;美國要求的是切實的結果和建設性的結果。 (The United States sees no value in engaging with Beijing for symbolism and pageantry;we instead demand tangible results and constructive outcomes. )

在最後的「實現」部分,報告列出美國採取一系列措施來保護美國人民及其家園和生活方式的安全、促進美國的繁榮、通過軍事力量維護和平、提升美國的影響力。

