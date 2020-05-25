【港版國安法】趙立堅：香港是中國的香港　美方沒資格插手

全國人大將審議「港版國安法」草案，為香港引入國安法律機制，事件上升至中美角力層次。美方官員屢稱，中方一旦立法。美方會作出制裁。中國外交部發言人趙立堅周一（25日）表示，中方堅決反對美方一些政客就涉港議程發出的各種噪音，已經向美方提出嚴正交涉。

「美國若制裁中港 中方必反擊」

趙立堅在中國外交部例行記者會答問時強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美國沒有資格指手畫腳、插手干預。如果美方執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施，予以堅決回擊和反制。

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趙立堅又指，中方堅決反對美國商務部，宣布制裁多間被指涉嫌侵犯新彊維吾爾人權的中國企業，指出涉彊問題純屬中國內政。

美國國家安全顧問奧布萊恩警告，一旦香港引入港區國安法，美國會對香港作出制裁，香港難以維持亞洲金融中心地位，國際企業沒有理由繼續留在香港。

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責任編輯：鄧國強

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