  • 27°C
香港時間 : 2020525日 (一) 18:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版國安法】趙立堅：香港是中國的香港　美方沒資格插手

國情動向 18:18 2020/05/25

分享：

全國人大將審議「港版國安法」草案，為香港引入國安法律機制，事件上升至中美角力層次。美方官員屢稱，中方一旦立法。美方會作出制裁。中國外交部發言人趙立堅周一（25日）表示，中方堅決反對美方一些政客就涉港議程發出的各種噪音，已經向美方提出嚴正交涉。

「美國若制裁中港 中方必反擊」

趙立堅在中國外交部例行記者會答問時強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美國沒有資格指手畫腳、插手干預。如果美方執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施，予以堅決回擊和反制。

【港版國安法】干政VS制裁  中國外長與白宮顧問就「國安法」隔空交鋒

【港版國安法】全國人大表決國安法前夕　特朗普顧問警告制裁中港

趙立堅又指，中方堅決反對美國商務部，宣布制裁多間被指涉嫌侵犯新彊維吾爾人權的中國企業，指出涉彊問題純屬中國內政。

美國國家安全顧問奧布萊恩警告，一旦香港引入港區國安法，美國會對香港作出制裁，香港難以維持亞洲金融中心地位，國際企業沒有理由繼續留在香港。

【港版國安法】特朗普顧問：美國正研究經濟懲罰中國

【港版國安法】王毅稱國安法「三不影響」：對香港未來有信心

【港版國安法】鄧小平30年前晤李嘉誠片段瘋傳：一國兩制長期不變（有片）

【港版國安法】陳曼琪倡設國安法庭　法官須無外國居留權

【港版國安法】多國大使護航國安法 駐英大使要求準確理解法案

【港版國安法】香港倘變「西柏林」無運行　歷史說明真相

【港版國安法】香港倘失特殊地位有幾傷？港美5200億貿易受重創

【港版國安法】美國務院：國安法將致香港動盪　予強烈譴責

【港版國安法】BBC：港版國安法一立　美或終止香港特殊地位

責任編輯：鄧國強

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【港版國安法懶人包】一文看懂國安3大機構 有一個是習近平直接領導
今日
【港版國安法懶人包】一文看懂國安3大機構 有一個是習近平直接領導
【港版國安法】香港倘變「西柏林」無運行　歷史說明真相
今日
【港版國安法】香港倘變「西柏林」無運行　歷史說明真相
【港版國安法】港人移民台灣今年或達萬人創新高 港生報讀台大學也大升65%
今日
【港版國安法】港人移民台灣今年或達萬人創新高 港生報讀台大學也大升65%
【港版國安法】台灣如停用港澳條例：港人赴台旅行變難　工作移民均有影響
今日
【港版國安法】台灣如停用港澳條例：港人赴台旅行變難　工作移民均有影響
【港版國安法】多國大使護航國安法 駐英大使要求準確理解法案
今日
【港版國安法】多國大使護航國安法 駐英大使要求準確理解法案
中美貿易協議 中美關係 中美貿易戰 人權 內政 外交 趙立堅 國安法 中國外交部 中華人民共和國商務部

下一篇文章

【港版國安法】台擬取消港特殊待遇？ 陸委會：非放棄香港 將更積極協助港人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構
【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構
【港版國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳 稱參加六四集會不違法
【港版國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳 稱參加六四集會不違法
【中美貿易戰】習近平政協談「逆全球化」 揭抗去中國化3大王牌
【中美貿易戰】習近平政協談「逆全球化」 揭抗去中國化3大王牌
【兩會2020】壯大愛國愛港力量？港區政協提案：移居香港可保留內地身份
【兩會2020】壯大愛國愛港力量？港區政協提案：移居香港可保留內地身份
【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事
【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事
【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？
【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？