▲ 【港版國安法】特朗普制裁中國陷兩難 因怕走樣變懲罰香港人

全國人大即將表決「港版國安法」，為香港引入國家安全法律機制，引發議論上升至中美角力層面。美國總統特朗普說過會強烈回應此事，幕僚更揚言要制裁中港。惟美方是否真的能藉香港議題牽制中國，其實深陷兩難之局。一切要從制裁令究竟會打痛誰說起。

特朗普（Donald Trump）會如何操作香港議題遏制中國？最直接的手段，大概是動用去年國會通過、總統已簽署實行的《香港人權與民主法案》。

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這部新法律下，美國國務卿要每年都要驗證香港擁有的「一國兩制」自治權，有沒有被削弱，如香港人權與自由受損，美方會終止香港獨立關稅區等特殊地位。由此香港是中國內地主要金融及經貿窗口，上述措施的最終目的，是間接經濟制裁中國。

凱投宏觀（Capital Economics）去年報告也提到，香港失去特殊地位，無法進入美國高新技術產品，也將扼着中國高科技產業的咽喉。

取消香港獨立關稅區地位 第一個丟飯碗是香港市民

事實上，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周五稱，中方繞過香港立法機構行事，會檢討香港自治地位及相關特殊政策。

但正如《華爾街日報》中文網的分析文章，美方對如何制裁中國，其實面對着兩難；原因是取消香港特殊地位，究竟能否令中央領導層及內地感到痛楚，其實是未知之數；但可以肯定的，首先受累的將是普遍香港人。

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換句話說，美方一旦觸動香港特殊地位，實際是直接懲罰美國人眼中的受害者－－香港人，而非中國政府。

事實上，路透社日前也列出一籃子數據，說明美國一旦取消香港特殊地位，香港經濟會應聲受挫。例如，美國金融公司或要撤出香港，而香港、美國每年約670億美元（折合5200億港元）的商品和服務貿易額，也恐會明顯受挫。

香港這些經濟上的挫敗，會反映在失業率惡化，市民生活質素下降。而中央會否直接感受痛楚？答案是未必！

學者：考驗特朗普對華政策 是否紙上談兵

特朗普另一要顧慮的因素，是美方一旦制裁中國，中國政府會借機不執行中美之間的貿易承諾，令得來不易的第一階段中美貿易協議，變得更搖搖欲墜，也就是削弱特朗普用以爭取連任的政績。

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約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）政治經濟學教授孔誥烽形容，中國立法機構倘若推進訂立「港版國安法」，將給特朗普政府帶來巨大考驗，將檢驗他們在對華問題上的強硬表態，是否僅是紙上談兵。

說明一點，香港議題將檢證美國的對中國強硬政策，是否一隻紙老虎。

本報記者：程國知

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