【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？

全國人大將於本周四（28日）表決「港版國安法」，該法將針對顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動、外部勢力干預等種行為，在香港訂立法律機制；事態引發香港與西方輿論場關注，還上升到中美角力層面。

Q1：香港國安法具體內容是什麼？

全國人大常委會副委員長王晨22日針對香港國安法草案提出簡介，表示由於反中亂港和外部敵對勢力影響，基本法23條立法自2003年受挫以來，被有心人士刻意污名、妖魔化，有長期擱置的風險，因此有需要採有力措施，依法制止和懲治。

而王晨也提及「一國兩制」在香港實踐過程中遇到新挑戰，國家安全危險日漸突出，特別是反送中運動爆發以後，而香港國安法將針對「顛覆國家政權」、「分裂國家」、「恐怖活動」及「外部勢力干預」進行立法，其中包括中央人民政府國家安全機關可依需要在香港設立、香港行政長官應定期向中央人民政府提交報告等規定。

香港國安法草案內容，如下：

1.國家堅定不移並全面準確貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針，堅持依法治港，維護憲法和香港特別行政區基本法確定的香港特別行政區憲制秩序，採取必要措施建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

2.國家堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港特別行政區事務，採取必要措施予以反制，依法防範、制止和懲治外國和境外勢力利用香港進行的分裂、顛覆、滲透、破壞活動。

3.維護國家主權、統一和領土完整是香港特別行政區的憲制責任。香港特別行政區應當盡早完成香港特別行政區基本法規定的維護國家安全立法。香港特別行政區行政機關、立法機關、司法機關應當根據有關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為。

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4.香港特別行政區應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制，強化執法力量，加強維護國家安全執法工作。中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構，依法履行維護國家安全相關職責。

5.香港特別行政區行政長官應當就香港特別行政區旅行維護國家安全職責、開展國家安全推廣教育、依法禁止危害國家安全的行為等情況，定期向中央人民政府提交報告。

6.授權全國人民代表大會常務委員會就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動。全國人民代表大會常務委員會決定得上述相關法律列入《中華人民共和國香港特別行政區基本法》附件三，由香港特別行政區在當地公布實施。

7.本決定自公布之日起實施

Q2：香港國安法制定時程，何時生效？

十三屆全國人大會議於22日開幕，總會期為7天，而「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（港版國安法草案）」將於28日落幕當天投票表決，之後便會授權全國人大常委會開始立法工作，而全國人大常委會每2個月會舉行一次會議，正常情況下，預計最快將於8月通過並在當日宣布實行，且不需立法會議同意。

Q3：香港國安法與基本法的關係為何？

香港版國安法草案簡介所提及的「基本法第23條」為中央政府2002年要求港府所設立，內容提及國家安全、叛國、煽動叛亂等罪行，由於香港市民擔憂此法將危及民主自由，在2003年引發七一大遊行，最終港府只得暫停立法，至今未再提交該法案。

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基本法第23條條文為「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫 。」

基本法第23條文中指出「香港應自行立法」為考量香港和中國不同的司法體制，但香港國安法為全國人大為香港所制定的法律。

草案第6條指出香港國安法將列入基本法附件三，根據基本法第18條指出凡列於附件三法律，由香港特別行政區在當地公佈或立法實施，全國人民代表大會常務委員會在徵詢香港特別行政區基本法委員會和香港特別行政區政府的意見後，即可對附件三法律作出增減，且內容限於「有關國防、外交和其他按本法規定不屬於香港特別行政區自治範圍的法律」。

該規定代表中央可透過人大常委會在徵詢港府和香港基本法委員會意見後，直接為香港強制立法，並直接施行生效。

Q4：西方反應及中國回應

多個西方國家政府，就香港版國安法產生了疑問。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）質疑新法削弱了香港自治，並曾暗示將取消香港的特殊經貿待遇，也就是香港將失去獨立關稅區，這會使得香港匯率、股市受到嚴重衝擊。

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美國白宮安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）回應表示，美國反對中國當局擬定的香港國安法，若通過的話美國將會提出制裁手段，另外香港是否自治，也是美國考量是否繼續給予特殊優惠的重要關鍵。

中方高層多次回應質疑，主管港澳事務的國務院副總理韓正周六（23日）上午接見港區全國政協委員時表示，明白香港社會對「香港版國安法」立法有疑慮，但法例只針對少數人，以保護香港的營商環境及大多數市民的日常生活。

中國外交部長王毅表示，港版國安法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，他強調，國安法不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益。

他強調，新法有利於維護「一國兩制」的基本方針，有利於維護香港的金融、貿易和航運中心地位。

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本報記者：鄧國強

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