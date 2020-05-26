  • 29°C
香港時間 : 2020526日 (二) 11:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟】疫後消費只有「恢復性」  不要期望「報復性」

經濟脈搏 11:12 2020/05/26

分享：

內地新冠肺炎疫情基本上已受控，但消費仍未見起色，更不復見沙士時疫後出現報復性反彈。在疫情仍存反覆、外圍經濟疲弱、就業情況嚴竣及西方針對中國等四大因素下，消費只能慢慢「恢復性」增長，不要期望有V型反彈，而且恢復過程還可能有反覆。

回顧2003年沙土，疫情同樣重創消費。當年社會消費品零售總額名義按年增速在2003年4月和5月出現明顯下滑，從1月的10%下降至5月的4.3%，顯著低於全年9.1%的增速。但當6月疫情受控後，6月社零增速重新恢復增長勢頭，呈現V型反彈，6份當月社零增速就從4.3%暴增到8.3%，幾乎升了一倍，並帶動第二季度按年增速略高於第一季度。

中國4月工業增速轉正勝預期 消費、投資跌幅收窄 調查失業率略升

【中國經濟】全國共發放逾190億元消費券 真能促消費嗎？

然而，今次新冠疫情對消費影響顯然比沙士時大得多。據國家統計局公布的數據顯示，1至4月份，社會消費品零售總額28178億元，按年下降7.5%，降幅比3月份收窄8.3個百分點，按月增長0.32%，這一數據遠未達到「報復性消費」的預期。

預想中的報復性消費為何沒有出現？中國國際經濟交流中心學術委員會委員王軍表示，4月復工復產順利開展，生產端已接近正常，但一些嚴重依賴線下行業仍然受疫情影響，因此消費數據恢復得慢一些。

就業和收入不利預期  仍未完全消失

展望後期，隨著餐飲等線下消費場所逐漸恢復正常，消費會出現進一步反彈，一些因疫情被抑制的消費需求，如汽車、房地產、文化娛樂等會出現較大反彈，但以前損失掉的就損失掉了，不會再補回來，由於海外疫情的延續，民眾對就業和收入前景的不利預期還未完全消失。「消費將逐漸趨向正常，但報復性消費暫時不會出現。」

發改委副主任寧吉喆在兩會記者會上聲言，中國並不一定會爆發報復性消費，但「恢復性的消費是肯定的」。

事實上，目前消費前景仍受制於幾大因素。首先，新冠肺炎的傳播比沙士複雜及嚴重得多，疫情在中國雖受控，但持續仍有零星個案出現，特別是外國的疫情未知何時回落，反向傳播危險仍在，民眾對此仍有戒心，市面仍未能完全復常。

民眾儲錢「積穀防飢」  不敢大手消費

其次，最重要的一點是，受外圍需求影響，內地雖加速復工復產，不少廠家的外國訂單斷裂，工廠有人而無工可開，不少中小企已經倒閉或瀕臨倒閉；情況之嚴竣令就業市場壓力大增，不少人處於失業或半失業狀態，就算有工作的亦擔心職位不保，在這個情況，大家寧可將錢儲起來「積穀防飢」，也不敢大手消費。

【中國經濟】品牌想靠中國市場復蘇？疫情恐已讓中國消費者變保守

不會報復性消費？ 內地疫後年輕人消費報告：4成人傾向「少買點 買好點」

再者，美國及西方國家針對中國的行動一波接一波，中美關係處於「自由落體」狀態，美國對中國展開貿易戰、金融戰、地緣戰變本加厲，同時大力推動「去中國化」，加上又有「港區國安條例」風波，到底美國等接下來會怎樣制裁中國，仍是未知之數，減少消費、綁緊安全帶是應有之舉。

總理李克強在人大工作報告中提到，通過穩就業促增收保民生，提高居民消費意願和能力。發改委提出五大消費措施，包括促進汽車消費優化升級；釋放文化、旅遊、養老等服務消費潛力；加快培育數位消費等。此外，大陸也將加速家電、電子產品消費更新汰換，加快5G網路建設，以促進消費回升。

但是，這些措施只能消費不會繼續下滑，在國外大環境未明朗前，消費只能慢慢修復，「報復性」消費就不要奢望出現了。

本報記者：高青

【中國經濟】報告：若無有力刺激 中國第二季難現報復性消費

【中國經濟】廣州Hermès店重開即日買爆  顯示消費V形反彈？

【兩會2020】中國今年不設GDP目標不意味失方向 專注「六保」就業排頭

【中國經濟】政治局會議：穩住外貿外資基本盤 就業優先政策全面強化

【穩就業】報告：內地超7成應屆畢業生尚未簽約 超9成對就業形勢感焦慮

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

貿易 中美關係 失業 就業 疫情 貿易戰 經濟 高青 餐飲 零售

上一篇文章

【中美角力】中美互限航班復飛 或加速航空業倒閉潮

下一篇文章

【新冠病毒疫苗】康希諾實驗疫苗接種後28天顯效 中國躋身領先
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法】鄧小平30年前晤李嘉誠片段瘋傳：一國兩制長期不變（有片）
【港版國安法】鄧小平30年前晤李嘉誠片段瘋傳：一國兩制長期不變（有片）
【中美角力】中美互限航班復飛 或加速航空業倒閉潮
【中美角力】中美互限航班復飛 或加速航空業倒閉潮
【新冠病毒疫苗】康希諾實驗疫苗接種後28天顯效 中國躋身領先
【新冠病毒疫苗】康希諾實驗疫苗接種後28天顯效 中國躋身領先
【港版國安法】香港倘失特殊地位有幾傷？港美5200億貿易受重創
【港版國安法】香港倘失特殊地位有幾傷？港美5200億貿易受重創
【中美5G角力】韓媒：華為尋求三星海力士保芯片供應　欲破美封殺
【中美5G角力】韓媒：華為尋求三星海力士保芯片供應　欲破美封殺
【港版國安法影響】《紐約時報》解構立法時機：習近平政治豪賭
【港版國安法影響】《紐約時報》解構立法時機：習近平政治豪賭