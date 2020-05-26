【中國經濟】疫後消費只有「恢復性」  不要期望「報復性」

內地新冠肺炎疫情基本上已受控，但消費仍未見起色，更不復見沙士時疫後出現報復性反彈。在疫情仍存反覆、外圍經濟疲弱、就業情況嚴竣及西方針對中國等四大因素下，消費只能慢慢「恢復性」增長，不要期望有V型反彈，而且恢復過程還可能有反覆。

回顧2003年沙土，疫情同樣重創消費。當年社會消費品零售總額名義按年增速在2003年4月和5月出現明顯下滑，從1月的10%下降至5月的4.3%，顯著低於全年9.1%的增速。但當6月疫情受控後，6月社零增速重新恢復增長勢頭，呈現V型反彈，6份當月社零增速就從4.3%暴增到8.3%，幾乎升了一倍，並帶動第二季度按年增速略高於第一季度。

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然而，今次新冠疫情對消費影響顯然比沙士時大得多。據國家統計局公布的數據顯示，1至4月份，社會消費品零售總額28178億元，按年下降7.5%，降幅比3月份收窄8.3個百分點，按月增長0.32%，這一數據遠未達到「報復性消費」的預期。

預想中的報復性消費為何沒有出現？中國國際經濟交流中心學術委員會委員王軍表示，4月復工復產順利開展，生產端已接近正常，但一些嚴重依賴線下行業仍然受疫情影響，因此消費數據恢復得慢一些。

就業和收入不利預期 仍未完全消失

展望後期，隨著餐飲等線下消費場所逐漸恢復正常，消費會出現進一步反彈，一些因疫情被抑制的消費需求，如汽車、房地產、文化娛樂等會出現較大反彈，但以前損失掉的就損失掉了，不會再補回來，由於海外疫情的延續，民眾對就業和收入前景的不利預期還未完全消失。「消費將逐漸趨向正常，但報復性消費暫時不會出現。」

發改委副主任寧吉喆在兩會記者會上聲言，中國並不一定會爆發報復性消費，但「恢復性的消費是肯定的」。

事實上，目前消費前景仍受制於幾大因素。首先，新冠肺炎的傳播比沙士複雜及嚴重得多，疫情在中國雖受控，但持續仍有零星個案出現，特別是外國的疫情未知何時回落，反向傳播危險仍在，民眾對此仍有戒心，市面仍未能完全復常。

民眾儲錢「積穀防飢」 不敢大手消費

其次，最重要的一點是，受外圍需求影響，內地雖加速復工復產，不少廠家的外國訂單斷裂，工廠有人而無工可開，不少中小企已經倒閉或瀕臨倒閉；情況之嚴竣令就業市場壓力大增，不少人處於失業或半失業狀態，就算有工作的亦擔心職位不保，在這個情況，大家寧可將錢儲起來「積穀防飢」，也不敢大手消費。

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再者，美國及西方國家針對中國的行動一波接一波，中美關係處於「自由落體」狀態，美國對中國展開貿易戰、金融戰、地緣戰變本加厲，同時大力推動「去中國化」，加上又有「港區國安條例」風波，到底美國等接下來會怎樣制裁中國，仍是未知之數，減少消費、綁緊安全帶是應有之舉。

總理李克強在人大工作報告中提到，通過穩就業促增收保民生，提高居民消費意願和能力。發改委提出五大消費措施，包括促進汽車消費優化升級；釋放文化、旅遊、養老等服務消費潛力；加快培育數位消費等。此外，大陸也將加速家電、電子產品消費更新汰換，加快5G網路建設，以促進消費回升。

但是，這些措施只能消費不會繼續下滑，在國外大環境未明朗前，消費只能慢慢修復，「報復性」消費就不要奢望出現了。

本報記者：高青

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