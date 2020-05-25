【中美角力】中美互限航班復飛 或加速航空業倒閉潮

中美角力蔓延至愈來愈多的層面，從貿易協議、華為、香港、病毒溯源，近日又在航空業復航問題上開闢新戰場，雙方互相限制航班復航，令在疫情中受重創的航空業雪上加霜。

美國交通部22日表示，中國政府拒絕美國的航空公司恢復至中國的民航服務，令目前僅有中國的航空公司可以提供來往中美間的民航服務。美國運輸部已要求四家中國的航空公司提交中美航班時刻表給美國政府審查。美交通部日前還曾以未遵守通知要求為由，暫時推遲了幾班中國包機。

中國外交部發言人趙立堅周一（25日）則回應表示，北京實施的航班限制措施對中外各國航空公司一視同仁，而且是新冠病毒疫情防控需要。趙立堅並對美方未批准中方包機航班申請表示遺憾，稱希望美方從人道主義精神出发，盡快為有關接回學生的航班辦妥相關手續，使中國學生能夠順利回國。

達美航空及美聯航希望6月復飛 遭中方拒絕

據英國廣播公司(BBC)報道指出，中國疫情逐步控制後，國內航線逐步恢復，官方數據顯示五月中旬單日班次首次回升至萬次以上，恢復至疫情前的約60%。但考慮到全球疫情依然嚴峻，往來中國的國際航班管制措施依然嚴格。

為了防止輸入性疫情，中國民航局3月29日開始執行「五個一」政策，即一家航空公司在一個國家保留一條航線，一周一個航班。政策實施後，往來中國的國際航線瞬間縮減90%。

而中國限制國際航班與美國的複飛計劃衝突。路透社23日報道，美國達美航空公司與聯合航空公司希望在6月恢復飛往中國的航班，但沒有得到中方同意。

美國交通部在聲明中說，已就「這種情況向中國有關當局提出抗議，一再反對中國不讓美國的航空業者充分行使權利，並反對中國否定美國的航空公司在公平、平等基礎上與中國航空業者競爭的權利」，運輸部還稱當前情況「危急」。

美國交通部稱，已要求中國國際航空公司、東方航空股份有限公司、南方航空公司、海南航空，必須在5月27日以前提交航班時刻表等詳細資料，審查是否存在「違反適用法律，或對公眾利益構成不利影響」。

航空業復甦艱難 中美角力令處境雪上加霜

BBC報道指出，目前有計劃復飛中國的一些國際航空公司，已經開始銷售機票，如果中國民航局不准復航，將會出現退票潮。據報，除了美聯航、達美航空外，芬蘭航空，漢莎航空等歐洲航司也都在申請恢復6月到中國的部分國際航班。

報道指，疫情造成全球各地人員流動大幅縮減，國際航空運輸協會（IATA）2月曾警告全球航空業今年營收將損失290億美元，僅一個月後再將該數字上調到1130億美元。而隨著疫情的發展，這一數字再次上調到3140億美元。

報道表示，航空業在疫情下處境艱難，原本經營不善的航空公司更迅速倒閉。英國弗萊比航空（Flybe）3月宣佈破產，中國海南航空也陷入流動性危機，要求政府紓困，英國航空則宣佈讓3.6萬名員工停薪留職。拉美第二大航空公司哥倫比亞航空公司稱，大量停飛使公司收入減少80%，資金流動性陷入危機，正式申請破產。

而倖存的航空公司也可能復蘇艱難。國際航空運輸協會稱，2021年客運量將比疫情前下降3成到4成，完全恢復到疫情前水準可能要到2023年。報道分析指，中美在復飛問題上的互相掣肘，將進一步延緩航空業復蘇進程。

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責任編輯：蒯宇澄

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