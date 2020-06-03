【中美角力】美運輸部宣布 6月16日起禁中國航班赴美

中美角力蔓延至航空業。CNBC報導，美國運輸部周三（3日）宣布，將暫停中國航空公司飛往美國的航班。該命令將於6月16日生效，但可提前實施。

報道指，特朗普政府此舉是為回應北京禁止美國航空公司在中國復飛航班。自全球新冠病毒大流行後，達美航空和聯合航空遭北京政府禁飛至今，目前仍未獲得中國民航當局批准復飛。

美國運輸部3日表示，「我們的首要目標不是使這種情況長期存在，而是為改善大環境，使雙方都能充分行使雙邊權利」。美國運輸部說，如果中國民航當局調整其政策，為美國航空公司帶來必要的改善，美方也將重新考慮後續行動。

達美航空及美聯航希望6月復飛 遭中方拒絕

美國交通部上月22日表示，中國政府拒絕美國的航空公司恢復至中國的民航服務，令目前僅有中國的航空公司可以提供來往中美間的民航服務。美國運輸部已要求四家中國的航空公司提交中美航班時刻表給美國政府審查。美交通部日前還曾以未遵守通知要求為由，暫時推遲了幾班中國包機。

中國外交部發言人趙立堅上月25日則回應表示，北京實施的航班限制措施對中外各國航空公司一視同仁，而且是新冠病毒疫情防控需要。趙立堅並對美方未批准中方包機航班申請表示遺憾，稱希望美方從人道主義精神出发，盡快為有關接回學生的航班辦妥相關手續，使中國學生能夠順利回國。

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據英國廣播公司(BBC)早先報道指出，中國疫情逐步控制後，國內航線逐步恢復，官方數據顯示5月中旬單日班次首次回升至萬次以上，恢復至疫情前的約60%。但考慮到全球疫情依然嚴峻，往來中國的國際航班管制措施依然嚴格。

為了防止輸入性疫情，中國民航局3月29日開始執行「五個一」政策，即一家航空公司在一個國家保留一條航線，一周一個航班。政策實施後，往來中國的國際航線瞬間縮減90%。

航空業復甦艱難 中美角力令處境雪上加霜

BBC報道指出，有計劃復飛中國的一些國際航空公司，已經開始銷售機票，如果中國民航局不准復航，將會出現退票潮。據報，除了美聯航、達美航空外，芬蘭航空，漢莎航空等歐洲航司也都在申請恢復6月到中國的部分國際航班。

報道指，疫情造成全球各地人員流動大幅縮減，國際航空運輸協會（IATA）2月曾警告全球航空業今年營收將損失290億美元，僅一個月後再將該數字上調到1130億美元。而隨著疫情的發展，這一數字再次上調到3140億美元。

報道表示，航空業在疫情下處境艱難，原本經營不善的航空公司更迅速倒閉。英國弗萊比航空（Flybe）3月宣佈破產，中國海南航空也陷入流動性危機，要求政府紓困，英國航空則宣佈讓3.6萬名員工停薪留職。拉美第二大航空公司哥倫比亞航空公司稱，大量停飛使公司收入減少80%，資金流動性陷入危機，正式申請破產。

而倖存的航空公司也可能復蘇艱難。國際航空運輸協會稱，2021年客運量將比疫情前下降3成到4成，完全恢復到疫情前水準可能要到2023年。報道分析指，中美在復飛問題上的互相掣肘，將進一步延緩航空業復蘇進程。

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責任編輯：蒯宇澄

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