▲ 【港版國安法】CNN：特朗普難冷處理國安法 大選或迫他強硬對中國

全國人大審議「港版國安法」，讓香港的一國兩制、高度自治議題上升至中美角力層面。美國有線電視新聞網（CNN）分析員維諾格拉德（Samantha Vinograd）撰文分析，美國總統特朗普在香港問題上處於兩難局面，如果他採取行動制裁中國，勢將破壞中美關係、並衝擊全球經濟；但如不出手，美方卻又憂慮向中方發出訊號，中國在其他中美議題上也可「沒有後果」。但分析預測，儘管特朗普舉棋不定，但目前的政治氛圍加上今年將舉行總統大選，可能令他在香港問題上「強硬立場」。

中國外交部發言人趙立堅周一（25日）在例行記者會答問時，回應美國政界對港版國安法的言論。他稱，中方堅決反對美方一些政客就涉港議程發出的各種噪音，已經向美方提出嚴正交涉；並重申，香港是中國的香港 美方沒資格插手干預。

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曾是美國國家安全會議成員的維諾格拉德在CNN文中指出，特朗普對香港議題的立場，從來都搖擺不定，諸如去年香港爆發大型示威時，他曾以暴動（riots）形容示威，並繼續讚揚中國國家主席習近平。特朗普也在受訪時宣稱，「與香港站在一起…但我們也正在達成歷史上最大的貿易協議」。

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但隨著政治局勢發展，加上經歷新冠肺炎疫情重創，特朗普現在的對中國立場顯得相對強硬。他警告，將就中國制訂「港版國安法」做出「非常強烈的反應」。

維諾格拉德認為，問題重點是特朗普是不是有實質行動。美國手上有不同選項，包括重新審議《香港關係法》及取消對香港的特殊經濟待遇。國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）周日（24日）也表示，中國強推「港版國安法」將可能導致美國制裁，進而威脅到香港的金融中心地位。

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另外，美國國會也已就國安法有強烈反應，共和黨參議員杜美（Patrick Toomey）與民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）近日聯合提法案，要求制裁那些實施破壞「香港《基本法》或香港自治權」的個人或組織。

但維諾格拉德同時提到，若特朗普及國會決定採取制裁行動，中國可能會報復，勢令疲弱的全球經濟雪上加霜，但美國若不作為，同樣會帶來代價：向中國釋放訊號，在其他中美角力問題上，中方可以不用為其行為負責。

維諾格拉德預測，儘管特朗普舉棋不定，但目前的政治氛圍加上今年將舉行總統大選，可能令他在香港問題上「強硬立場」。特朗普一直優先考慮與中國的貿易，人權並非他的首要議題，但現在政治原因可能會推動他行動。特朗普團隊或許會想辦法說服總統。

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責任編輯：伍樂

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