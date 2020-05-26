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【兩會2020】易綱：部分中小金融機構風險需關注

經濟脈搏 10:04 2020/05/26

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中國人民銀行網站，今日刊登人行行長易綱在兩會期間接受媒體採訪的內容。易綱表示，應對新冠肺炎疫情衝擊，下一階段穩健的貨幣政策將更靈活適度，確保流動性合理充裕，保持廣義貨幣（M2）和社會融資規模增速明顯高於去年。另他警示，部分中小金融機構風險需引起關注；後期銀行或面臨較大的不良率上升、不良資產增加​​和處置壓力。

易綱表示，境外疫情形勢及其影響還有很大不確定性，但中國經濟韌性強，內需市場廣闊，經濟持續向好基本面不會改變。

他稱，疫情爆發以來，人行等實施的對沖政策累計達5.9萬億元，包括降準、增加再貸款再貼現、超預期投放流動性等。而綜合舉措，已經取得明顯成效，在大部分經濟指標下滑況下，貨幣信貸逆勢增長。

穩健貨幣政策將更靈活適度 推動降低貸款實際利率

下一階段，穩健的貨幣政策將更加靈活適度，將綜合運用、創新多種貨幣政策工具，確保流動性合理充裕，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速明顯高於去年。

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對於中小微企業生存壓力凸顯，人行將加大貨幣政策創新力度，提高金融支持針對性和精準度，包括延長中小微企業貸款延期還本付息政策、加大小微企業信用貸款支持力度、改進政府性擔保機制、加大債券市場融資支持、大力發展供應鏈金融。此外，人行將繼續深化貸款市場報價利率（LPR）改革，疏通貨幣市場利率向貸款利率的傳導渠道，推動降低貸款實際利率，支持實體經濟發展。有序推進存量貸款基準轉換。他稱，貸款利率的隱性下限已被打破。

外界關注，新冠肺炎疫情是否會加大中國金融體系，特別是中小銀行的風險。易綱表示，疫情衝擊對銀行信貸資產質量造成一定下遷壓力，部分中小金融機構風險需引起關注。

他指出，由於不良貸款風險暴露有滯後性，加上疫情以來銀行業對企業延期還本付息等政策，後期銀行可能面臨較大的不良率上升、不良資產增加​​和處置壓力。同時，境外金融市場動盪可能仍會蔓延，衝擊中國市場，為中國國際收支和跨境資本流動帶來不確定性。

數字人民幣推出尚沒時間表

人行將加大宏觀政策逆週周期調節力度，穩妥推進各項風險化解任務。支持銀行特別是中小銀行多渠道補充資本和完善治理，加大不良貸款處置力度，增強金融機構的穩健性。同時加強金融監管協調，處理好守住不發生系統性金融風險底線和防範道德風險的關係。

對外開放方面，易綱稱，將積極穩妥推進金融業對內對外自主開放，繼續落實好近年來宣布的金融開放措施，吸引更多外資和民營金融機構進入中國市場，推動全面落實准入前國民待遇加負面清單制度，不斷完善營商環境，平等對待各類所有制市場主體，並將擴大開放與加強監管密切配合，有效防範和化解金融風險。

人行推數字貨幣 可直接向民眾電子錢包發現金刺激經濟？

至於數字人民幣何時正式推出，尚沒有時間表。易綱稱，目前的試點測試，還只是研發過程中的常規性工作，並不意味數字人民幣正式落地發行。

責任編輯：林佩怡

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