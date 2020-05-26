【港版國安法】解放軍首發聲撐立法　駐港司令指有能力擁護國安

全國人大審議「港版國安法」草案，事件上升至中美角力、中國與西方陣營博弈層次，特朗普政府揚言制裁中國。正在北京出席全國人大會議的解放軍駐港部隊司令員陳道祥接受中央電視台訪問時說，部隊堅決擁護人大香港國安法的草案，又稱駐港部隊作為維護國安的重要力量，官兵有決心、信心及能力維護國家主權。

全國人大代表（解放軍團）、駐香港部隊司令員陳道祥，接受中央電視台記者採訪時表示，駐港部隊堅決擁護《關於建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（俗稱港版國安法），駐軍官兵有決心、有信心、有能力維護國家主權、安全和發展利益，維護香港的長期繁榮穩定。

陳道祥又指，有關決定有利遏制懲處任何企圖破壞國家統一、分裂國家的行徑，有利震懾各類分裂勢力和外部干預勢力，展示在捍衛國家主權和領土完整上的堅定意志；駐軍將堅決貫徹中央決策部署，全面貫徹一國兩制，依法履行防務職責。

「黨和國家領導同志」談立法 有玄機

他強調，駐軍將堅決貫徹中央決策部署，全面貫徹一國兩制，依法履行防務職責。

另一方面，新華社報道，「黨和國家領導同志」在參加全國「兩會」分組審查時說，「港版國安法」是「堵塞香港國家安全法律漏洞的必要之舉」，中央對地方行政區域的國家安全負有最大和最終責任。

報道形容，人大代表、政協委員對港版國安法「認真審議、深入討論，共識更加凝聚，意志更加堅定」，並一致表示中央此舉「天經地義、理所當然，勢在必行、刻不容緩」。

全國「兩會」會議期間，中共各個政治局常委依例會分頭參與一些人大代表團及政協界別的會議，並品評與會者的發言，且發表講話。報道未列明「黨和國家領導同志」所指人員，意味這一表態，代表中央集體決定和意志。