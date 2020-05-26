亞洲世紀到來？ 歐盟高官籲對中國採取「更強力」策略 

歐盟最高外交官呼籲，對中國採取「更強有力的策略」，指中國變得更加強大和自信，其崛起令人印象深刻，但也存在許多疑問和恐懼。他認為，亞洲世紀也許到來，歐盟選邊站壓力增加，強調歐盟應追隨自身的利益與價值觀，避免被當作被利用的工具。

法新社報道，歐盟27個成員國對北京態度不一，對於中國愈來愈有意願動用地緣政治影響力，歐盟尋求一致回應。而這名歐洲高官講話之際，正值北京推動港版國安法。

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歐盟外交和安全政策高級代表博雷爾（Josep Borrell），周一（5月25日）對德國使節的講話中表示，分析家長期討論美國主導的體系告終，以及亞洲世紀來臨。「這正在我們的眼前發生。」他說。

選邊站壓力增 應追隨自身價值觀

他稱，新冠肺炎疫情可看作權力從西方轉向東方的一個轉捩點，而對歐盟而言，選邊站的壓力正在增大。德國將於7月擔任歐盟輪值主席國。

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他表示，中國正在變得更加強大和自信，其崛起令人印象深刻，並引起人們的尊重，但也存在許多問題和恐懼。他提到，與中國的關係應該奠定在信任、透明與互惠的基礎上，但今日狀況並非總是如此，「我們只有以集體紀律與中國打交道，我們才有機會」。他強調，面對挑戰，需要建立一種真正的共同戰略文化。

博雷爾亦提出，對中國需有更強力的策略，這也需要與其他亞洲民主國家有更好的關係，因此必須加大對印度、日本、南韓等國的投入。

責任編輯：伍樂

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