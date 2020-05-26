【北京地震】門頭溝西高東低地勢落差大 8年前亦有地震

北京門頭溝區凌晨發生3.6級地震，震源深度18公里。內地網民表示，北京多地震感明顯，有民眾家中掛飾搖晃，亦有人被嚇醒。當地地勢險要，山地多，平原少，在2012年也發生過地震。

區內主要是太行山余脈

門頭溝區處於北京西南部，全區總面積1,455平方公里，區內主要是太行山余脈，地勢西北高，東南低。其中山地面積佔98.5%，平原面積佔1.5%，高低落差明顯，此地還有北京市最高峰——東靈山，海拔2,303米。

門頭溝區地層主要由震旦亞界的薊縣系和青白口系，下古生界的寒武系、石炭系、二迭系，上古生界的侏羅系和第四紀的馬欄組、百花山冰期堆積所構成。地形骨架形成於中生代的燕山運動。

▲ 門頭溝區地圖，可見當地西部為多山地形（資料來源：百度地圖）

今次地震發生後，北京地震局表示，該地區自1970年以來，也發生過類似地震兩次，此次地震屬於正常地震活動。2012年4月26日凌晨3時許，門頭溝區軍莊鎮還發生M1.7級地震，震源深度5公里。當時有報道稱，這次地震屬北京地區正常的地震活動。北京地區一般每年都會發生幾次局部有感地震，平均4年左右發生1次3至4級地震，一般不會造成破壞和損失。

清晨5時許，河北唐山市灤州市發生2級地震，震源深度15公里。雖然震級不算高，但不免讓人聯想到1976年7.6級的唐山大地震。那次地震共造成242,769到655,237人死亡，164,851人重傷。237人死亡，164,851人重傷。

【北京地震】北京門頭溝區3.6級地震 當地民眾稱震感明顯

責任編輯：尹航

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