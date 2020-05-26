  • 29°C
香港時間 : 2020526日 (二) 12:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【北京地震】門頭溝西高東低地勢落差大 8年前亦有地震

社會熱點 12:42 2020/05/26

分享：

北京門頭溝區凌晨發生3.6級地震，震源深度18公里。內地網民表示，北京多地震感明顯，有民眾家中掛飾搖晃，亦有人被嚇醒。當地地勢險要，山地多，平原少，在2012年也發生過地震。

區內主要是太行山余脈

門頭溝區處於北京西南部，全區總面積1,455平方公里，區內主要是太行山余脈，地勢西北高，東南低。其中山地面積佔98.5%，平原面積佔1.5%，高低落差明顯，此地還有北京市最高峰——東靈山，海拔2,303米。

門頭溝區地層主要由震旦亞界的薊縣系和青白口系，下古生界的寒武系、石炭系、二迭系，上古生界的侏羅系和第四紀的馬欄組、百花山冰期堆積所構成。地形骨架形成於中生代的燕山運動。

門頭溝區地圖，可見當地西部為多山地形（資料來源：百度地圖）

今次地震發生後，北京地震局表示，該地區自1970年以來，也發生過類似地震兩次，此次地震屬於正常地震活動。2012年4月26日凌晨3時許，門頭溝區軍莊鎮還發生M1.7級地震，震源深度5公里。當時有報道稱，這次地震屬北京地區正常的地震活動。北京地區一般每年都會發生幾次局部有感地震，平均4年左右發生1次3至4級地震，一般不會造成破壞和損失。

清晨5時許，河北唐山市灤州市發生2級地震，震源深度15公里。雖然震級不算高，但不免讓人聯想到1976年7.6級的唐山大地震。那次地震共造成242,769到655,237人死亡，164,851人重傷。237人死亡，164,851人重傷。

【北京地震】北京門頭溝區3.6級地震 當地民眾稱震感明顯

責任編輯：尹航

免費下載  hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【港版國安法】CNN：特朗普難冷處理國安法 大選或迫他強硬對中國
今日
【港版國安法】CNN：特朗普難冷處理國安法 大選或迫他強硬對中國
【港版國安法】解放軍首發聲撐立法　駐港司令指有能力擁護國安
今日
【港版國安法】解放軍首發聲撐立法　駐港司令指有能力擁護國安
【港版國安法】德國指中國應說明 港版國安法是否符基本法
今日
【港版國安法】德國指中國應說明 港版國安法是否符基本法
亞洲世紀到來？ 歐盟高官籲對中國採取「更強力」策略
今日
亞洲世紀到來？ 歐盟高官籲對中國採取「更強力」策略
地震 北京 行山 疫情

下一篇文章

【中國疫情】武漢十天檢測逾657萬人次　發現218宗無症狀感染者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
【港版國安法】政治紛爭停不了　港人去年移民台灣飆4成
【港版國安法】政治紛爭停不了　港人去年移民台灣飆4成
【宜家視頻】疑似女網紅闖IKEA拍不雅影片　宜家急報警（有片）
【宜家視頻】疑似女網紅闖IKEA拍不雅影片　宜家急報警（有片）
【港版國安法】港人移民台灣今年或達萬人創新高 港生報讀台大學也大升65%
【港版國安法】港人移民台灣今年或達萬人創新高 港生報讀台大學也大升65%
【港版國安法懶人包】一文比較5款VPN 誰性價比最高？
【港版國安法懶人包】一文比較5款VPN 誰性價比最高？
太極大師馬保國輸慘「30秒倒地3次」！遭業餘格鬥家KO致昏迷（有片）
太極大師馬保國輸慘「30秒倒地3次」！遭業餘格鬥家KO致昏迷（有片）