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【中國疫情】武漢十天檢測逾657萬人次　發現218宗無症狀感染者

社會熱點 11:46 2020/05/26

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內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續，其中疫情首先爆發的湖北省武漢市，於5月14日起展開為期10天的全市全員病毒核酸檢測。據報道，武漢市已為900多萬名居民採樣，累計完成657.4萬人次的病毒檢測，共發現218宗無症狀感染者。

至於5月18日新增的1宗確診病例，該患者此前已作為無症狀感染者上報並隔離，武漢市衞健委稱，其病因應主要來源於過往社區感染。

據官方提供的數據，2019年末，武漢全市常住人口約1121萬人。據內地傳媒報道指，今次的檢出率約為0.00287%，即每10萬人口中，大約有2.87人是無症狀感染者。與上月初武漢衛健委公布的數據相比，當地在4月1日至4月7日共進行10.7萬次病毒檢測，查出有223宗無症狀感染者，檢出率為每10萬人口中，約有207人是無症狀感染者，檢出率是今次的72倍。

國務院聯防聯控機制聯絡組專家、中國疾控中心副主任馮子健說，儘管湖北省重點人群核酸篩查範圍不斷擴大，篩查量不斷加大，但無症狀感染者的檢出數量和檢出率卻持續降低，說明疫情防控效果呈現持續向好態勢。

他介紹，湖北省絕大多數無症狀感染者屬於隱性感染，傳染性和傳播能力都較低。隨著核酸檢測「分母」的增大，無症狀感染者比例在縮小，說明人群中病毒的殘存感染和傳播越來越弱。

根據武漢市衛健委的公示，截至5月24日，該市共有320名無症狀感染者正在接受隔離觀察。該委相關負責人說，除對檢出的無症狀感染者進行全面收治和隔離觀察以外，密切接觸者也在緊密追踪中。

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