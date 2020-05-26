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【港版國安法】中聯辦以「勿低估中央決心」　回應街頭激烈抗議

國情動向 12:44 2020/05/26

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全國人大審議港版國安法，事態上升到中美角力、 乃至國際政治角力，香港街頭亦再現激烈示威活動。中聯辦發表聲明指出，一些極端激進分子妄圖徹底「攬炒」，正告他們：切勿低估中央決心，中央做好了處理各種復雜局面的準備。

中聯辦聲明稱，反對派和激進勢力不顧疫情當前，自5月1日迫不及待重啟黑暴之後，24日又借反對香港國安法及國歌法本地立法之名，大肆行凶破壞。這類暴力違法行徑，難容於任何法治文明社會，必須予以強烈譴責，必須受到法律制裁。聲明強調，堅決支持香港警隊嚴正執法。

聲明又說，全國人大決定制定有關法律維護香港國家安全，是十分必要和迫切。越來越多市民意識到，一小撮人的所作所為再不及時得到制止，絕大多數香港市民的利益和福祉就會被侵害，香港和「一國兩制」的前途就會被葬送。

聲明最後說，種種跡象顯示，一些極端激進分子正加緊策劃更大規模的違法暴力行動，妄圖徹底「攬炒」香港。「我們要正告這些人及其背後勢力，切勿低估中央決心。中央政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅如磐石，維護香港社會繁榮穩定、維護香港同胞根本利益的決心和意志堅定不移，做好了處理各種復雜局面的准備。一些人如果一意孤行，等待他們的必然是法律的制裁！」

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責任編輯：費風

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