▲ 【港版國安法影響】香港美國商會主席談國安法：不會有贏家

全國人大審議「港版國安法」，為香港引入國家安全法律機制，事件上升至中美角力、乃至中國與西方陣營博弈層次。在香港的外商此新法律有不同意見，有的稱香港仍有很強獨特性，但香港美國商會直言稱，事件中不會有贏家。

美國《華爾街日報》引述商業觀察者指，隨著新冠病毒疫情趨於穩定，中方更主動地制止香港街頭亂局；其中，上周以制止顛覆國家政權、分裂國家和外國干預為由，宣布全國人大訂立針對香港的國家安全法律。

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但此舉引發香港外資熱議，重點是立法會否對香港營商環境有負面影響，以及會否加劇與美國的緊張關係。

中國外交部長王毅日前回應外界對香港自由被削弱的憂慮時，強調港版國安法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，並作出「3不影響」的承諾：不影響香港高度自治，不影響香港居民權利自由，不影響外國投資者在香港正當權益。

中方已作出「3個不影響」的承諾

但《華爾街日報》引述一些企業高管擔心，香港自治權一旦受到長期損害，將削弱其作為金融中心的吸引力，而香港的這一地位曾支持中國的經濟增長。

企業又表示，此類國家安全法的限制條款尚不明確，可能會危及跨國企業的未來前景，觸發與美國的針鋒相對並加大企業招聘人才的難度。

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事實上，香港美國商會（American Chamber Of Commerce In Hong Kong）主席葛理福（Robert Grieves）更形容，如果香港作為主要國際商業和金融中心的基礎受到侵蝕，不會有贏家。

戰略諮詢公司Quinlan & Associates的首席執行官昆蘭（Benjamin Quinlan）表示，如果這項法律不是通過香港本地立法機構頒布通過，將把《基本法》置於聚光燈下，而且香港作為投資渠道的地位將嚴重退步。昆蘭表示，法治是香港作為金融中心的基礎。這是讓這個城市如此特別的原因。

他補充道，與內地法律體系更緊密的聯繫，可能引發一些富裕投資者將資產從香港地區，轉移到新加坡或西方的金融中心。他形容，「香港的結構性前景黯淡。」

資金會否轉到新加坡及西方 引關注

但亦有一些外資經營者，持有相對冷靜態度。投行DRP Capital Ltd.的創始人多茲（Bob Dods）長期擔任與中國有關的大型收購活動的顧問，他表示，「這並不是大多數人想要的變化，我還在消化此事」；但同時認為，不管發生什麼，香港仍擁有獨特的地位，這只是擁有多大程度獨特地位的問題。

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值得注意是，新加坡金管局的數據顯示，自去年夏天香港爆發抗議活動以來，該國銀行業的外幣存款增長近兩倍。但香港金管局表示，在截至2月底的6個月中，港元及香港銀行系統沒有出現顯著的資金流出。

而香港商界可能更多地憂慮新冠疫情、以及相關的影響。香港總商會本周表示，近三分之一的受訪企業擔心在當前這場由新冠病毒病引發的衰退中，他們或許最多只能存活六個月。近九成的受訪者表示，他們在香港的商業活動因疫情原因出現嚴重或中等程度的中斷。

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責任編輯：鄧國強

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