非洲贊比亞現反華情緒 3名中國公民被殺害 中方提嚴正交涉

中國駐贊比亞使館通報證實，3名中國公民在贊比亞盧薩卡市遇害，中國駐贊比亞大使李杰向贊比亞外長提出嚴正交涉，強烈譴責這一宗惡性暴力事件，要求當地加緊破案嚴懲兇犯，切實維護中國公民生命財產安全和正當合法權益。

據報道，因新冠肺炎疫情，贊比亞人與中國人的矛盾激發，甚發生衝突。

據中國駐贊比亞使館，事發當地時間周日（5月24日）中午，贊比亞盧薩卡市馬可尼路一間中國公司倉庫，發生惡性刑事案件，3名中國公民曹某、樊某、包某遇害。

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當地警方初步調查，疑犯為當地2男1女，進入倉庫殺人搶劫後，縱火毀滅證據。警方已逮捕2名男性疑犯，正搜捕另1名逃犯。中國使館正加緊協調，為受害公民家屬到當地處理善後事宜提供幫助。

《環球時報》報道，遇害3人來自江蘇，遇害者分別是創庫所有人的妻子及兩名員工。

《環時》稱「不實報道」令民眾產生反華情緒

報道指出，贊比亞人對為何中國公司禁止僱員外出有誤解，據稱本案就與此有關。有贊比亞居民表示，在當地實施「封閉式管理」，被認為是侵犯自由。

贊比亞華人華僑總會副會長王新表示，受不實報道和流言影響，近期一些贊比亞民眾有「病毒來自中國」「需要離中國人遠點」等錯誤想法，對當地華人華僑產生負面情緒。

另外，報道引述在贊比亞工作的中國人稱，近期西方媒體和政客對中國「污名化」，正在影響非洲。另有稱，近年來，贊比亞先後發生多宗針對華人華僑的惡性事件，有當地中國人表示，大多是受到當地媒體和部分試圖打「反華牌」的政客影響，「不實報導和言論」容易令民眾產生「反華」「仇華」情緒。

此外，《環球時報》引述當地中國人稱，盧薩卡市市長桑帕（Miles Sampa）發表針對中國的言論，也挑起中國人與贊比亞人的衝突。

桑帕日前表示，發現當地一家中國人經營的水泥廠中，百多名贊比亞員工被禁止回家，還威脅如果離開就將遭解僱。桑帕批評這是「奴隸制」的行為，還稱贊比亞黑人並非病毒起源，指病毒源自中國，然後經過法國傳到贊比亞。桑帕又被指曾用具歧視性的「Chinaman」字眼。

責任編輯：伍樂

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