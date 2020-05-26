【肺炎疫情】 鍾南山：應放寬中港邊境管制救經濟

內地新冠肺炎疫情趨緩，香港也已再次連續11日無本地感染病例。中國工程院院士、國家衞健委高級別專家組組長鍾南山表示，香港政府應放寬對內地邊境限制以救經濟。

認為中港兩地應「互認」 過境不需再隔離

據《南華早報》，鍾南山拿香港17年前面對SARS的情況相比，認為這次香港「做得很漂亮」。他說:「他們很早就注意distancing(保持距離)跟wearing mask(戴口罩)，這兩條做得很出色。」

鍾南山還表示，香港政府應放寬對內地邊境限制。他說兩地應該「互認」，也就是過境時不需再隔離。他以澳門與廣東為例說:「我覺得香港跟內地也應該走到這一步，應該有一個互相的認可、信任。」

鍾南山強調，廣東早已復工，也已復課三個星期，在廣東和全國都沒有出現大問題。他認為現階段可以「摸著石頭過河」。

報道也指，鍾南山認為放寬對內地的邊境管制有助於香港經濟復蘇。香港第一季度經濟按年負增長8.9%，是有記錄以來最嚴重的收縮。

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香港食物及衛生局局長陳肇始5月初表示，港府正在研究一項建議，讓澳門和廣東兩地居民可以使用電子健康證豁免14天檢疫。

目前自中國內地進入香港需接受檢測並隔離14天。而自5月10日起，澳門與珠海市互認對方的衛生編碼系統，以此確定出入境人員是否應該隔離或自由流動。該系統會依據個人的健康狀況、與確診患者的接觸情況和旅行史生成QR CODE健康碼，以此顯示風險高低。

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責任編輯：伍樂

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