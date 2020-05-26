  • 30°C
香港時間 : 2020526日 (二) 13:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【肺炎疫情】 鍾南山：應放寬中港邊境管制救經濟

社會熱點 12:59 2020/05/26

分享：

內地新冠肺炎疫情趨緩，香港也已再次連續11日無本地感染病例。中國工程院院士、國家衞健委高級別專家組組長鍾南山表示，香港政府應放寬對內地邊境限制以救經濟。

認為中港兩地應「互認」 過境不需再隔離

據《南華早報》，鍾南山拿香港17年前面對SARS的情況相比，認為這次香港「做得很漂亮」。他說:「他們很早就注意distancing(保持距離)跟wearing mask(戴口罩)，這兩條做得很出色。」

鍾南山還表示，香港政府應放寬對內地邊境限制。他說兩地應該「互認」，也就是過境時不需再隔離。他以澳門與廣東為例說:「我覺得香港跟內地也應該走到這一步，應該有一個互相的認可、信任。」

鍾南山強調，廣東早已復工，也已復課三個星期，在廣東和全國都沒有出現大問題。他認為現階段可以「摸著石頭過河」。

報道也指，鍾南山認為放寬對內地的邊境管制有助於香港經濟復蘇。香港第一季度經濟按年負增長8.9%，是有記錄以來最嚴重的收縮。

內地爆發第二波疫情風險仍大 鍾南山：武漢初期隱瞞疫情

香港食物及衛生局局長陳肇始5月初表示，港府正在研究一項建議，讓澳門和廣東兩地居民可以使用電子健康證豁免14天檢疫。

目前自中國內地進入香港需接受檢測並隔離14天。而自5月10日起，澳門與珠海市互認對方的衛生編碼系統，以此確定出入境人員是否應該隔離或自由流動。該系統會依據個人的健康狀況、與確診患者的接觸情況和旅行史生成QR CODE健康碼，以此顯示風險高低。

【中國疫情】武漢十天檢測逾657萬人次 發現218宗無症狀感染者

【新冠肺炎】鍾南山：有充足證據 連花清瘟有療效

【新冠肺炎】中國團隊發現兩種可阻斷新冠病毒抗體  有望用於疫苗

【新冠肺炎】世衛︰新冠病毒恐如愛滋病 永遠都不會消失

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

疫情 經濟 鍾南山 陳肇始 中華人民共和國國家衞生健康委員會 澳門 珠海 香港 中國 南華早報

下一篇文章

【北京地震】門頭溝西高東低地勢落差大 8年前亦有地震
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【北京地震】北京門頭溝區3.6級地震 當地民眾稱震感明顯
【北京地震】北京門頭溝區3.6級地震 當地民眾稱震感明顯
【港版國安法懶人包】一文比較5款VPN 誰性價比最高？
【港版國安法懶人包】一文比較5款VPN 誰性價比最高？
太極大師馬保國輸慘「30秒倒地3次」！遭業餘格鬥家KO致昏迷（有片）
太極大師馬保國輸慘「30秒倒地3次」！遭業餘格鬥家KO致昏迷（有片）
【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
【港版國安法】港人移民台灣今年或達萬人創新高 港生報讀台大學也大升65%
【港版國安法】港人移民台灣今年或達萬人創新高 港生報讀台大學也大升65%
【港版國安法】政治紛爭停不了　港人去年移民台灣飆4成
【港版國安法】政治紛爭停不了　港人去年移民台灣飆4成