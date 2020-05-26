【港版國安法】邱騰華：美國撤香港特殊待遇　無損港國際金融中心地位

全國人大審議「港版國安法」，事態上升到中美角力層次，美方官員接連稱考慮制裁中港。香港商務及經濟發展局局長邱騰華接受外媒訪問時稱，美國一旦取消香港的特殊待遇，不會損害香港作為國際金融中心的地位。

邱騰華接受《日經亞洲評論》訪問時表示，美國沒有單方面給予香港優惠待遇。香港是一個自由港，通過敞開大門來贏得地位。這不是任何人的禮物，這是公平的交易。

邱騰華強調，可以向國際社會保證，香港將維護法治，自由，保持競爭力和最自由的市場的位置；他並指，如果剝奪香港的地位，美國也會遭受痛苦，因為由此產生的貿易壁壘將影響兩地的貿易平衡。

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2019年，美國與香港的貿易順差為261億美元，是其最大的雙邊順差。邱騰華指，美國將不得不考慮該行動將對香港以及對自己產生什麼影響。

他稱，訂立港區國安法法案僅針對極少數故意對國家安全構成風險的人，一般的商業活動不會受到影響，他認為，該港區國安法立法將為國際投資者確保更安全，更穩定的商業環境。

數據：5200億港美貿易恐受挫

路透社日前列出關鍵數據，分析香港若獨立關稅區地位，將受什麼程度的打擊。

根據統計數據，美國一旦動搖香港特殊地位，目前在香港經營業務的1300多家美國企業將面臨問題，幾乎包括所有主要的美國金融公司。

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同時，赴港簡易簽證旅行恐會改成嚴格的中國簽證規定，進而阻礙商務旅行。據美國商務部的數據，截至2018年，美國在香港的直接投資存量為825億美元（折合6400億港元），當年增加12億美元（折合93億港元）；香港對美投資同年增加35億美元至169億美元（折合1310億港元）。美國國務院則表示，2018年時有8.5萬名美國公民住在香港。

此外，香港也將失去優惠的零關稅稅率，威脅美、港每年約670億美元（折合5200億港元）的商品和服務貿易額。

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