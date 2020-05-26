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【港版國安法】駐英使館：勿再沉迷殖民舊夢 各國不能借《中英聯合聲明》干預香港事務 

國情動向 13:23 2020/05/26

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北京推動訂立港版國安法，引發多國關注，前港督彭定康等日前牽頭，多國逾200名政要聯署，對中國單方面在香港訂立「港版國安法」表示嚴重關注，指摘公然違反《中英聯合聲明》。

中國駐英大使館昨（5月25日）稱，任何國家都不能藉口《中英聯合聲明》干預香港事務和中國內政，又奉勸西方政客不要再沉迷於殖民舊夢。外交部昨日亦稱，隨著1997年香港回歸中國，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢。

中國駐英大使館發言人表示，彭定康等英國政客夥同一些西方國家政客，「大肆歪曲抹黑，對香港事務說三道四，露骨干涉中國內政」，中方對此表示堅決反對。

外交部：聯合聲明英方權利義務已履行完畢

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發言人表示，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉，而維護國家安全歷來是中央事權，在任何國家都是如此，強調維護國家安全是「一國兩制」的核心要義，是「一國兩制」賴以生存的基礎。

發言人又稱，中國全國人大這一決定，針對的是極少數嚴重危害中國國家安全的行為，不會影響到香港居民依法享有的各項權利和自由，只會使香港居民的合法權利和自由在安全環境下得到更好行使。而所謂違反《中英聯合聲明》純屬偽命題，指英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。任何國家都不能藉口《中英聯合聲明》干預香港事務和中國內政。

使館表示，奉勸那些西方政客「不要再沉迷於殖民舊夢，不要再死抱著冷戰思維，不要再為香港反中亂港分子撐腰打氣」，立即停止干預香港事務和中國內政，否則必將搬起石頭砸自己的腳。

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責任編輯：伍樂

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