【港版國安法】日媒憂國安法或模糊「外部勢力」界線 令外資驚違法而撤離

全國人大審議港版國安法，引發國內外輿論關注。日媒稱，這將模糊「外部勢力干涉」的界線，可能會加劇外資撤離。惟中國外長王毅曾強調，港版國安法不影響外國投資者在香港的正當權益，呼籲大家對香港未來有信心。

法案或會模糊「外部勢力干涉」的界線

港版國安法草案提到，堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港事務，採取必要措施進行反制。《日經亞洲評論》分析指，「外部勢力干涉」界線模糊，或令外資擔心觸犯法律，而加速撤離。

《日經》認為，中國宣佈計劃在港推行國安法，可能帶來重大經濟衝擊，香港將告別華盛頓智庫傳統基金會（Heritage Foundation）賦予「全球第二自由經濟體」的光環，該基金會曾稱頌香港稅率低、又是免稅港，法制透明、營商便利和資金流動不受限制。

再者，美國去年通過《香港人權及民主法》，要求每年審視香港的自治情況，一旦發現中國收緊控制，美國可剝奪香港享有的經濟及貿易特權。

王毅強調三不影響 籲外國投資者寬心

美國總統特朗普的國家安全顧問奧布萊恩近日也明確表示，若中國在香港實施國安法，或招致美國制裁中國內地及香港，並威脅香港作為金融中心的地位。他還表示，中國進一步控制香港可能導致香港金融界撤離，「我看不出（金融行業）怎麼留下來。」

不過，外長王毅也回應了外界的擔憂。他說，港版國安法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，強調國安法不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益。

王毅還說，大家對香港的未來，應更加充滿信心，而不必過於擔心。法案將使香港有更加完備的法律體系、更加良好的法治和營商環境，有利於維護香港的金融、貿易和航運中心地位。

責任編輯：費風

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