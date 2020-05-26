▲ 【賭王何鴻燊逝世】央視率先報道死訊 以「愛國企業家」評價何鴻燊

賭王何鴻燊離世，享年98歲。最先報道何鴻燊死訊的是中央電視台客戶端（手機App新聞），其大題以「港澳知名愛國企業家」形容何鴻燊。

央視客戶端以「港澳知名愛國企業家何鴻燊逝世 享年98歲」為題，報道賭王死訊，其原文如下：

北京時間5月26日，港澳知名愛國企業家、第9屆至第11屆全國政協常委何鴻燊在香港養和醫院逝世，享年98歲。

何鴻燊于1921年11月25日在香港出生，祖籍廣東。他家庭背景顯赫，是香港商人何東爵士的侄孫。其旗下的主要企業包括：澳門博彩控股有限公司、香港新濠國際集團、香港信德集團有限公司、澳門國際機場專營公司、澳門誠興銀行等。

【賭王離世】賭王何鴻燊病逝享年98歲 大批傳媒在養和醫院門外等候

【何鴻燊傳】何東家族身世顯赫 李小龍與賭王有親戚關係？

何鴻燊是澳門舉足輕重的人物，曾任第9至11屆全國政協常委，多次受到中國國家領導人接見，曾參與見證中英、中葡談判及香港、澳門回歸祖國。他生前積極參與對祖國內地的經濟建設，文化慈善等事業，爲澳門的發展作出了突出貢獻。

作爲一名愛國的港澳同胞，他對國家建設的支持也體現在實際行動上。2001年，當時身爲奧申委顧問的何鴻燊在得知北京申辦2008年奧運會成功後，隨即捐資用于興建奧運場館——國家遊泳中心。

2003年9月，何鴻燊先生把價值600多萬元的圓明園豬首銅像捐贈給保利藝術博物館。2007年9月，何鴻燊再次以6910萬港幣購得圓明園馬首銅像，並在港澳地區公開展示，希望借此帶動更多人參與保護中國文物的工作，共同宣揚愛國愛民族意識。

賭王何鴻燊曾笑言：我希望長壽啲，120歲都殺

二房何超瓊交代離世消息：父親在下午一時離世 永遠留在家人的心中

2007年9月，何鴻燊將5件紀念香港回歸的珍貴藝術品捐贈給國家博物館，包括油畫《南京條約》《世紀大典》《毛澤東會見希思》，青銅雕塑《毛澤東》《鄧小平像》。他在捐贈儀式上表示，作爲港澳同胞，他親眼目睹了一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治方針在港澳的成功實踐。作爲中國人，他期盼祖國盡快實現和平統一。

2019年11月，爲慶祝中華人民共和國成立70周年和澳門回歸20周年，何鴻燊決定將圓明園馬首銅像捐贈給國家文物局，爲其百年回歸之路畫上圓滿句號。

【何鴻燊病逝】回顧賭王金句：開賭日日印銀紙、投白票你以為冇人知

【賭王何鴻燊病逝】何鴻燊親人近年買賣香港物業一覽

何鴻燊曾表示，自己大半生在澳門度過，從事博彩業近50年，見證博彩業由專營走到開放，最值得欣慰的是他一直堅持自己的信念，通過發展博彩業，積極參與建設澳門，相信施比受更爲有福。

責任編輯：鄧國強