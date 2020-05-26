【港版國安法懶人包】一文看清各國如何評論國安法 中方又怎回應

全國人大將於本周四（28日）表決「港版國安法」，該法將針對顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動、外部勢力干預等種行為，在香港訂立法律機制。事件引起香港社會議論，並成為中美角力、中國與西方博弈的新戰場。各國如何評論「港版國安法」，中國又怎樣回應，本文一次看清。

美國：

總統特朗普（Donald Trump）：如果制定港版國安法，美國將「強力回應」。

國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）：任何企圖實施無法反映香港民意的國安法之努力，都可能造成嚴重動盪，美方與國際社會也會給予強烈譴責。

國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）：譴責中國人大會議單方面、肆意地對香港實施國家安全法立法，稱這是災難性的提議，強烈敦促北京重新考慮，並表示這可能影響美國對香港地位的評估。

英國：

首相約翰遜的發言人表示，英國希望中國尊重香港的權利和自由，並致力於確保這個全球金融中心的高度自治。

英方正密切關注事態發展，希望中國尊重香港的權利、自由和高度自治，英國作為中英聯合聲明的一方，英國致力於維護香港的自治權，尊重一國兩制的模式。

英國、澳洲、加拿大：

英國還聯同加拿大和澳洲發表聯合聲明，對在香港引入國安法的建議深表關注，重申《中英聯合聲明》由中英兩國簽署，並具有法律約束力，當中提到香港將擁有高度自治，還規定香港法律將確保包括人身、新聞、集會、結社和其他權利和自由，以及確保兩項聯合國人權公約規定（即 《公民權利和政治權利公約》和《經濟，社會，文化權利國際公約》）在港仍然有效。

聲明又提到，在沒有民眾、立法機關或司法機構直接參與的情況下，代表香港制定國安法，顯然會破壞一國兩制的原則。

歐盟：

一國兩制下，歐盟在持續穩定繁榮的香港有著重大利益，歐盟非常重視根據《基本法》和國際承諾（即中美聯合聲明）維護香港的高度自治。

假如《基本法》第23條能夠在香港進行民主辯論，跟主要利益各方磋商、並尊重香港受保護的權利和自由，將是通過國安法的最佳途徑，並可維持香港的高度自治和一國兩制原則。歐盟將繼續密切關注事態發展。

伊朗：

外交部發言人阿巴斯·穆薩維：支持中國透過加強法律維護秩序，確保香港的穩定、繁榮和人民安全。伊朗不干涉他國內政，尊重世界各國主權及領土完整，重申尊重一個中國原則，並譴責任何外部勢力干涉中國內政，以及損害中國主權及領土完整的行徑。

中方主要回應：

主管港澳事務的國務院副總理韓正：明白香港社會對「香港版國安法」立法有疑慮，但法例只針對少數人，以防堵法律漏洞，保護香港的營商環境及大多數市民的日常生活。

外交部長王毅：港版國安法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為。全國人大這一決定，針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益。

外交部發言人趙立堅：中方堅決反對美方一些政客就涉港議程發出的各種噪音，已經向美方提出嚴正交涉。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美國沒有資格指手畫腳、插手干預。如果美方執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施，予以堅決回擊和反制。

趙立堅還表示，隨著1997年香港回歸中國，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢。

中國駐英大使館：任何國家都不能藉口《中英聯合聲明》干預香港事務和中國內政，奉勸西方政客不要再沉迷於殖民舊夢。

責任編輯：費風

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