【賭王何鴻燊病逝】曾用逾7千萬買兩尊圓明園獸首 助國寶回家（多圖）

賭王何鴻燊今日離世，享年98歲。他在堪稱傳奇的一生中，積極參與對中國內地文化慈善等事業，包括將流落在外的圓明園豬首銅像、馬首銅像送回北京。央視譽他為「愛國企業家」。

1860年被掠走 一個世紀後公開於世

圓明園十二生肖獸首銅像原是清朝皇家園林圓明園海晏堂前噴水池的一部分，由意大利耶穌會會士清朝宮廷畫家郎世寧設計，由清朝宮廷匠師製作，融合東西方藝術理念與設計風格。

該噴水池稱為水力鐘和十二生肖報時噴泉，十二生肖形象的12件獸首人身像以八字形分列在噴水池兩旁，南邊為子鼠、寅虎、辰龍、午馬、申猴及戌狗，北邊為丑牛、卯兔、巳蛇、未羊、酉雞及亥豬。

▲ 中新社資料圖片

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十二生肖銅像每日都會依次序輪流噴水，每到一個時辰，相應的獸首銅像口中就會噴水達兩小時。到了正午十二時，十二生肖獸首銅像則會同時噴水。

1860年，第二次鴉片戰爭期間，英法聯軍火燒圓明園，十二生肖獸首及其他圓明園文物被掠走。1980年代末期，獸首銅像首次在紐約公開拍賣，當時拍賣品是馬首，由台灣寒舍藝術中心董事長王定乾購買獲得，後來王將銅像轉售予寒舍主人蔡辰洋，至2007年重新拍賣。

澳門回歸20周年時 何鴻燊捐贈馬首

2000年，中國保利集團在香港佳士得和蘇富比的拍賣會上以七百多萬港元競投獲得牛首，以八百多萬港元競投獲得猴首，以一千五百萬港元競投獲得虎首。

2003年，豬首的美國擁有者將銅像轉讓中華搶救流失海外文物專項基金，何鴻燊向該專項基金捐款逾600萬人民幣將其購買，其後捐贈給保利藝術博物館。

2007年9月，何鴻燊再次以6910萬港幣購得圓明園馬首銅像，並在港澳地區公開展示，希望借此帶動更多人參與保護中國文物的工作，共同宣揚愛國愛民族意識。

▲ 2019年11月，在馬首捐贈儀式上，文化和旅遊部部長雒樹剛（右）同何鴻燊先生的代表何超瓊女士為圓明園馬首銅像揭幕。（新華社資料圖片）

2019年11月，正值中華人民共和國成立70周年和澳門回歸20周年，在國家文物局協調下，何鴻燊決定將馬首銅像正式捐贈國家文物局，並劃撥北京市圓明園管理處收藏。

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責任編輯：尹航

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