【中國經濟】滬指收升1% 科技股走強創指大升近3%

內地股市今日（5月26日）高開高走，滬指收市升1%，創業板指大升近3%，電子、計算機板塊領漲。

兩市早盤高開後單邊上行，深成指、創指表現強勢。滬指收市升1%，報2846.55點；深成指收升2.1%，報10815.43點；創指升2.96%，報2112.97點。

滬深兩市成交合計5300億元（人民幣，下同），較前一交易日略有放量，其中滬市成交2074億元，深市成交3226億元。北向資金凈流入38.9億元。

盤面上全線上漲，醫療器械、休閒服務、電子製造、半導體、計算機等漲幅居前。

光大證券認為，市場對國內政策寬鬆的不確定性預期，以及對中美貿易摩擦升級的擔憂是近期市場調整的主要原因。短期來看，貿易摩擦升級、華為技術封鎖將影響市場交易情緒和風險偏好，但長期來看，外部封鎖壓力越大，內部寬鬆政策對沖的邏輯也就更加順暢。

人民銀行行長易綱兩會期間接受媒體採訪表示，穩健的貨幣政策將更加靈活適度，將綜合運用、創新多種貨幣政策工具，確保流動性合理充裕。

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責任編輯：蒯宇澄

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