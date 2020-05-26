【兩會2020】生仔要考牌？ 有政協委員倡頒發「合格父母」上崗証

受新冠肺炎疫情影響推遲的全國兩會正在北京召開，今年再有「奇葩」建議提案。據內地傳媒報道，全國政協委員、天津南開區政協副主席許洪玲建議，要加強對「準父母」的教育培訓；又提出開展課程，頒發「合格父母」上崗証隨學生檔案入學。

這「合格父母」證書建議引起網民熱議，有內地網民認為，重視父母教育出發點很好，但認為難以實行，與入學掛鈎亦大為不妥；又有人認為合格父母沒有標準，又質疑誰又有權頒發證書，這恐演變成一門生意。另有評論批評這提議 不是解決問題，而是製造問題。

誰界定標準？ 提議恐是製造問題

許洪玲建議，關注未成年人健康成長，提高家庭教育的質量。提出在社區舉辦家長課堂；建立「家長教育指導工作室」，面向適齡兒童家長，聘請第三方或者有教育經驗的志願者作為老師。針對準備入小學的家長開展相關課程教育，頒發「合格父母」上崗証隨學生檔案入學。

▲ 全國政協委員、天津南開區政協副主席許洪玲

她提到，在校內建設「家長學校」，探索「家長教育」之路的建設，特別是針對有問題傾向的學生家長，建立一對一的授課方案，有針對性的解決實際問題。以定期講座、案例分析、現場模擬等形式授課，在監護人群中樹立正確家庭教育觀念。

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她又建議，加強對「準父母」的教育培訓。從準備上崗的準父母抓起，讓準媽媽們和準爸爸們有充分的「生」和「育」並重的思想準備。「備育學院」培訓內容可以結合「備育」特殊階段，增加孕期和產後抑鬱和焦慮症的預防和康復、媽媽身心健康、嬰幼兒保健知識、預防接種疫苗常識和嬰幼兒心理學等。

同時，她提出加大財政投入和宣傳力度，建議編制家庭教育指導性文件，將家庭教育工作經費列入財政預算，不斷加大對家庭教育指導工作的投入保障。建立完善中小學、幼兒園家庭教育指導工作經費保障機制，以政府投入為主，多渠道籌措經費，支持家庭教育指導工作健康持續發展。

網民反應：

這個人好黑啊： 出發點是好的，但是太荒誕了... ... 樓上熱評是頭豬：現在的父母，很多只知道生，也不養，也不知道教育孩子，當父母的真的需要持證上崗 六點藍天：形式主義簡直是根深蒂固了。 十年砍柴：如果沒有拿到「 合格父母」上崗証，孩子是不是就不能入學？依此邏輯往前推，夫妻造孩子前也得拿到證書，否則不許敦倫。原計生幹部有事做了。​ OneFlightless_Bird ： 不合格的父母，都生了還能塞回去嗎？ 一隻沒心沒肺的小玳竹fox：我可太同意了。有些爹媽真就覺得孩子是所有品，因為自己給了生命，所以做什麼都是對的 坐樹上發呆0-0： 建議夫妻二人接受育兒教育後再辦準生證。 科爾沁的風： 給父母發證的是不是又一個賺錢的新方式？我們為人父母但也是家庭支柱，要努力工作，難道所有的時間精力都要放在孩子的學校？如果沒時間取得所謂合格父母證書，那孩子就不認我們了？和諧社會，這些廟堂之上的人們難道就不能少點臆想，多體會一下平民百姓的良苦？

責任編輯：伍樂