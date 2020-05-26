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【賭王何鴻燊病逝】鄧小平一句「恭喜發財」令他決心深耕港澳

社會熱點 16:51 2020/05/26

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賭王何鴻燊今日離世，享年98歲。他生前熱心參與內地建設和文化慈善事業，認為「愛國資本家」稱號是一生中最鐘意的榮譽。何鴻燊曾說，回歸前鄧小平與他見面時講了一句「恭喜發財」，讓他對中央政府充滿信心，因此深耕港澳投資。

何鴻燊2007年接受內地傳媒專訪時，大談自己經歷香港、澳門回歸、親身參與港澳回歸事務的感受。他認為，香港回歸後開始掌握自己的命運，他深信一國兩制在香港可行，因此一直繼續在港澳的投資。然而，不少企業家已在港澳回歸前就遷移了資產。與他們相比，何鴻燊指自己當時完全沒有擔心。

據人民網報道，上世紀80年代，何鴻燊到北京參加閱兵儀式與鄧小平見面時，鄧小平向他打招呼時說「恭喜發財」，他因此堅信自己還可以繼續發大財，「馬照跑，舞照跳」。

值得一提是，何鴻燊曾任第9至11屆全國政協常委，並多次獲得國家領導人的親自慰問，還參與見證中英、中葡談判及香港、澳門主權移交。

澳門回歸籌備期間，何鴻燊參與人民大會堂會議，有人在台上稱呼「各位同志」，何鴻燊笑說自己是資本家，被叫「同志」不免擔心會否被分身家。不過如今內地巨變，開會只說「各位港澳委員」，更特別稱呼他「愛國資本家」，成為他最鐘意的稱號。

【賭王何鴻燊病逝】曾用逾7千萬買兩尊圓明園獸首 助國寶回家（多圖）

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【賭王何鴻燊逝世】央視率先報道死訊　以「愛國企業家」評價何鴻燊

責任編輯：費風

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