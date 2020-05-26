【華為風暴】孟晚舟引渡案明裁決前 孟與團隊法院前舉勝利手勢合照

美國要求引渡華為副董事長、首席財務官孟晚舟案，加拿大卑詩省最高法院明日（27日）會作出關鍵裁決，孟晚舟有機會獲釋。裁決前數天，有加拿大傳媒拍攝到孟晚舟與團隊到法院外，舉起勝利手勢合照。

加國律師：孟晚舟勝訴機率大

加拿大廣播公司（CBC）報道，孟晚舟上周六晚7時左右，與包括華為高級副總裁彭博（Vincent Peng）在內的多名親友現身卑詩省最高法院門外。

報道指，戴着配備GPS追蹤系統電子腳鐐的孟晚舟與同伴在台階上拍照留念，眾人都滿面笑容，豎起了大拇指和擺出勝利手勢，頗有提前慶功的味道。孟晚舟只逗留了約4分鐘便乘車離開。

報道形容，對於即將面對引渡案關鍵裁決的孟晚舟來說，這樣在公共場合當中出現顯得很不尋常。熟悉加拿大引渡法的刑事辯護律師博廷（Gary Botting）說，「我以前沒見過這種情況」。但他認為，孟晚舟勝訴的機率的確很大。

美國司法部指控孟晚舟違反對伊朗的制裁禁令，涉及銀行詐騙，要求加拿大當局引渡她到美國受審。卑詩省最高法院將於當地時間周三早上，裁定孟晚舟是否涉及「雙重犯罪」，即確定孟晚舟的行為是否在加拿大和美國均屬犯罪。

若「雙重犯罪」成立，引渡程序將繼續推進；若不成立，檢控官可以提出上訴，但上訴期間，孟晚舟將可重獲自由。

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