五月天線上演唱會 60萬歌迷坐享「搖滾區」捧場（附直播重溫連結）

台灣天團五月天周日（31日）晚上8點延續「5月之約」，於台北巿立體育場舉行網上直播演唱會——「突然好想見到你 Mayday live in the sky」，正如宣傳短片中寫道：「我們偶爾遲到，但是一定會到。」5月的最後一天，即使在疫情下，歌迷都可以「約定一起五月天」。

今次線上演唱會長約一小時，觀看直播人次一度衝破60萬，不少網友留言大讚五月天誠意滿滿，燈光、舞台、觀眾席的螢光棒、煙火特效認真得令人感動，唱到《突然好想你》一曲，更有李榮浩、蕭敬騰、毛不易在不同城市一起演唱，帶來驚喜。

五月天自2006年開始就和香港歌迷約定每年的「5月之約」，不過，今年受新冠肺炎疫情影響，5月在香港紅館舉辦的演唱會宣布取消，不少歌迷大表失望之際，五月天主音阿信突然在周一（25日）於Facebook宣布，在5月31日晚上8時，透過線上直播平台，舉行「五月天突然好想見到你 Mayday live in the sky」線上演唱會，將全球同步直播。

歌迷紛留言表示「終於盼來五月天」、「謝謝五月天，把我頭頂的烏雲撥開」、「感謝五月天在香港如此艱難的時候履行五月之約，為香港人打氣。五月還是要有五月天才完滿」。不少歌迷更表示「難得這次的五月之約是屬於全世界」，亦開心終於不用再搶票，可以在家輕鬆享受「搖滾區」級的演出。網上亦即時湧現不少「暖身歌單」。

▲ 五月天周日晚上8點延續「5月之約」，舉行網上直播演唱會「突然好想見到你 Mayday live in the sky」。

五月天官方Facebook上載長達逾1分鐘的宣傳片，表示「當我們唱著同一首歌，你不再只是一個人」，並轉載「行前懶人包」，提醒歌迷手機、電腦保持滿滿電力，確保在網絡順暢的環境或使用WiFi收看演唱會，同時影片設定記得要調整為1080p。

五月天 [ 突然好想見到你 ]

Mayday live in the sky 線上演唱會 時間：2020年5月31日，晚上8時 線上搖滾區入口處（部分）：相信音樂BinMusic YouTube頻道、五月天Facebook專頁

責任編輯：孫民

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK hket.com 中國頻道