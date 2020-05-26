【肺炎疫情】台灣擬6月1日開放口罩外銷 海外買家急訂上億個

在台灣，新冠肺炎疫情持續穩定，口罩外銷禁令預計6月1日解除。有台灣口罩廠商表示，解禁消息傳出後，隨即接獲大單海外訂單查詢，有客戶一次要下訂上億個口罩，目前工廠訂單已排到10月。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，口罩禁令最快在6月1日解禁，口罩不僅可以外銷，也能在台灣島內販售，與實名制並行。疫情指揮中心指揮官陳時中今天（5月26日）表示，指揮中心每天將固定徵用800萬個口罩，而實名制部分仍維持2星期9個。

料每日600萬到800萬個口罩自由銷售

台灣的經濟部長沈榮津表示，除了上述800萬個口罩，其餘產能可以自由內外銷。據廠商估算，解禁後，每日能在市面上自由銷售、不受管制的口罩約600萬到800萬個。

台灣傳媒報道，口罩廠商中衛表示，已經收到來自海內外的口罩訂單，有客戶一次下訂數十萬盒口罩，相較疫情前訂單增長20至30倍，洽詢電話被打爆。

另一口罩大廠台灣康匠，也有海外客戶一次要下訂上億個，目前工廠日產250萬片，已經是全台最大的產能，但依據目前訂單量，客戶已經排單到10月。康匠表示，海外訂單部分，美國、德國、法國等歐美大國，亞洲如日本、菲律賓、泰國，連澳洲、新西蘭皆透過管道等接洽中。

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另外，台灣截至今天已連續44天無新增本土病例。陳時中表示，若在6月7日（4個潛伏期滿）仍可維持本土病例零確診或無社區感染，將擴大鬆綁生活防疫規範，藝文、餐飲、休閒活動場所將不受人流限制，但捷運等人潮密集處仍要戴口罩。

他稱，目前的管控方向是邊境風險嚴管，以內需市場充足、做好島內振興、鬆綁為政策目標。

責任編輯：林佩怡

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