  • 28°C
香港時間 : 2020526日 (二) 20:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版國安法】美國倘撤香港特殊地位 特朗普形同攬炒

國情動向 19:05 2020/05/26

分享：

【港版國安法】美國撤香港特殊地位 特朗普形同攬炒

全國人大審議「港版國安法」草案，以在香港引入國家安全法律制度，惟事態上升至中美角力層次，有白宮幕僚揚言要為此制裁中港，撤銷支撐香港作為國際金融中心的特殊地位。但要注意是，港、美經貿關係是一座花了數十年建成的堡壘，若傾刻之間推倒，美國商業利益必也受損、形同港美攬炒，這是特朗普最期待的畫面嗎？

特朗普（Donald Trump）說過要強烈回應港版國安法，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更在官方聲明中揚言，草案一旦通過，美方將重新評估美國給予香港的特殊地位。

【港版國安法】特朗普制裁中國陷兩難　因怕走樣變懲罰香港人

【港版國安法】CNN：特朗普難冷處理國安法  大選或迫他強硬對中國

當中最直接的方式，大概是動用去年國會通過、總統簽署實行的《香港人權與民主法案》，撤銷香港獨立關稅區等待遇；屆時貨物穿梭於香港與美國之間不再免稅、美國高科技或不能輸港、甚至港美人員往返兩地的簽證安排亦會變得複雜。

無錯，撤銷香港特殊地位，香港會直接痛楚、中國內地也會間接捱打，但關題是制裁中港，美國可以全身而退、絲毫無損嗎？路透社便為美國算了一筆帳－－結論是美國一樣有慘重損失！

其一︰美國企業受累

美國撤銷香港特殊地位，意味港美經濟活動冷卻，香港國際金融中心運作也受障礙；這一幕倘出現，目前超過1300間在港營運的美國公司，勢會面臨大大小小問題。

這批美國公司中有近300個地區總部和逾400個地區辦公室，更包括幾乎所有主要的美國金融企業， 與全球各個城市相比，港美這方面的聯繫是最密切的。這些企業一旦營運受挫，意味經濟損失、意味美國總體經濟受累。

【港版國安法】全國人大表決國安法前夕　特朗普顧問警告制裁中港

【港版國安法】特朗普：中方若落實港版國安法  美國將強烈回應

況且，美國倘收緊與香港對等的出入境程序，將阻礙商務活動。而美國國務院曾表示，2018年有8.5萬名美國公民居住在香港。

其二︰港美貿易受挫

倘若香港喪失獨立關稅區地位，美國和香港之間優惠稅率可能取消，威脅每年670億美元（折合5200億港元）的雙邊貨品和服務貿易額，這個貿易量有可能很大程度削減。

值得注意是，2019年美國雙邊商品貿易的最大順差，原來是來自香港，達261億美元（折合逾2000億港元）；由於香港是轉口港關係，2018年香港是美國的第三大酒類出口市場，第四大牛肉出口市場，以及是第七大農產品出口市場。數字說明，港美貿易是美國經濟的重大利益。

特朗普政府如要撤銷香港特殊地位，這些統統都是代價。

套用康奈爾大學貿易教授暨前國際貨幣基金（IMF）中國區負責人Eswar Prasad接受外電訪問的話，香港是個燙手山芋，美國制裁香港、難免出現制裁華為公司遇到的難題。

政界反華聲音　或迫特朗普變「撲火燈蛾」

更重要是，美國撤銷香港特殊地位，可能令原本已崩壞的中美關係增添裂痕。Eswar Prasad形容，這仿如一個「熱鍵」（hot-button），使中美貿易戰的停火協議搖搖欲墜，甚至引爆新一波關稅戰、也就是重啟貿易戰。

【港版國安法影響】香港美國商會主席談國安法：不會有贏家

【港版國安法】邱騰華：美國撤香港特殊待遇　無損港國際金融中心地位

觀察人士指出，在這些大前提下，特朗普會否就「港版國安法」制裁中港，將持謹慎態度；他日前揚言「強烈應對」，或許只是為了選舉的政客語言。

但一切仍不能太樂觀，因為目前美國政界、特別是國會的對華強硬聲音高漲，加上今年底總統大選登場，特朗普會否迫於政治壓力，明知攬炒亦要制裁中港，猶如燈蛾撲火，一切有待時間驗證。

【港版國安法懶人包】一文看清各國如何評論國安法 中方又怎回應

【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？

【港版國安法懶人包】一文看懂國安3大機構 有一個是習近平直接領導

【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事

【港版國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳  稱參加六四集會不違法

【港版國安法懶人包】一文比較5款VPN 誰性價比最高？

【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構

【港版國安法】香港倘變「西柏林」無運行　歷史說明真相

【港版國安法】香港倘失特殊地位有幾傷？港美5200億貿易受重創

本報記者：程國知

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

免費下載  hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【港版國安法影響】香港美國商會主席談國安法：不會有贏家
今日
【港版國安法影響】香港美國商會主席談國安法：不會有贏家
【港版國安法】德國指中國應說明 港版國安法是否符基本法
今日
【港版國安法】德國指中國應說明 港版國安法是否符基本法
【港版國安法】中聯辦以「勿低估中央決心」　回應街頭激烈抗議
今日
【港版國安法】中聯辦以「勿低估中央決心」　回應街頭激烈抗議
【港版國安法】邱騰華：美國撤香港特殊待遇　無損港國際金融中心地位
今日
【港版國安法】邱騰華：美國撤香港特殊待遇　無損港國際金融中心地位
【港版國安法】駐英使館：勿再沉迷殖民舊夢 各國不能借《中英聯合聲明》干預香港事務
今日
【港版國安法】駐英使館：勿再沉迷殖民舊夢 各國不能借《中英聯合聲明》干預香港事務
貿易戰 政治 人權 經濟 選舉 特朗普 蓬佩奧 中美關係 金融 貿易

下一篇文章

【肺炎疫情】台灣擬6月1日開放口罩外銷 海外買家急訂上億個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法】特朗普制裁中國陷兩難　因怕走樣變懲罰香港人
【港版國安法】特朗普制裁中國陷兩難　因怕走樣變懲罰香港人
【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事
【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事
【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？
【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？
【兩會2020】壯大愛國愛港力量？港區政協提案：移居香港可保留內地身份
【兩會2020】壯大愛國愛港力量？港區政協提案：移居香港可保留內地身份
【港版國安法】香港倘變「西柏林」無運行　歷史說明真相
【港版國安法】香港倘變「西柏林」無運行　歷史說明真相
【中美貿易戰】習近平政協談「逆全球化」 揭抗去中國化3大王牌
【中美貿易戰】習近平政協談「逆全球化」 揭抗去中國化3大王牌