【港版國安法】美國倘撤香港特殊地位 特朗普形同攬炒

▲ 【港版國安法】美國撤香港特殊地位 特朗普形同攬炒

全國人大審議「港版國安法」草案，以在香港引入國家安全法律制度，惟事態上升至中美角力層次，有白宮幕僚揚言要為此制裁中港，撤銷支撐香港作為國際金融中心的特殊地位。但要注意是，港、美經貿關係是一座花了數十年建成的堡壘，若傾刻之間推倒，美國商業利益必也受損、形同港美攬炒，這是特朗普最期待的畫面嗎？

特朗普（Donald Trump）說過要強烈回應港版國安法，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更在官方聲明中揚言，草案一旦通過，美方將重新評估美國給予香港的特殊地位。

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當中最直接的方式，大概是動用去年國會通過、總統簽署實行的《香港人權與民主法案》，撤銷香港獨立關稅區等待遇；屆時貨物穿梭於香港與美國之間不再免稅、美國高科技或不能輸港、甚至港美人員往返兩地的簽證安排亦會變得複雜。

無錯，撤銷香港特殊地位，香港會直接痛楚、中國內地也會間接捱打，但關題是制裁中港，美國可以全身而退、絲毫無損嗎？路透社便為美國算了一筆帳－－結論是美國一樣有慘重損失！

其一︰美國企業受累

美國撤銷香港特殊地位，意味港美經濟活動冷卻，香港國際金融中心運作也受障礙；這一幕倘出現，目前超過1300間在港營運的美國公司，勢會面臨大大小小問題。

這批美國公司中有近300個地區總部和逾400個地區辦公室，更包括幾乎所有主要的美國金融企業， 與全球各個城市相比，港美這方面的聯繫是最密切的。這些企業一旦營運受挫，意味經濟損失、意味美國總體經濟受累。

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況且，美國倘收緊與香港對等的出入境程序，將阻礙商務活動。而美國國務院曾表示，2018年有8.5萬名美國公民居住在香港。

其二︰港美貿易受挫

倘若香港喪失獨立關稅區地位，美國和香港之間優惠稅率可能取消，威脅每年670億美元（折合5200億港元）的雙邊貨品和服務貿易額，這個貿易量有可能很大程度削減。

值得注意是，2019年美國雙邊商品貿易的最大順差，原來是來自香港，達261億美元（折合逾2000億港元）；由於香港是轉口港關係，2018年香港是美國的第三大酒類出口市場，第四大牛肉出口市場，以及是第七大農產品出口市場。數字說明，港美貿易是美國經濟的重大利益。

特朗普政府如要撤銷香港特殊地位，這些統統都是代價。

套用康奈爾大學貿易教授暨前國際貨幣基金（IMF）中國區負責人Eswar Prasad接受外電訪問的話，香港是個燙手山芋，美國制裁香港、難免出現制裁華為公司遇到的難題。

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更重要是，美國撤銷香港特殊地位，可能令原本已崩壞的中美關係增添裂痕。Eswar Prasad形容，這仿如一個「熱鍵」（hot-button），使中美貿易戰的停火協議搖搖欲墜，甚至引爆新一波關稅戰、也就是重啟貿易戰。

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觀察人士指出，在這些大前提下，特朗普會否就「港版國安法」制裁中港，將持謹慎態度；他日前揚言「強烈應對」，或許只是為了選舉的政客語言。

但一切仍不能太樂觀，因為目前美國政界、特別是國會的對華強硬聲音高漲，加上今年底總統大選登場，特朗普會否迫於政治壓力，明知攬炒亦要制裁中港，猶如燈蛾撲火，一切有待時間驗證。

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本報記者：程國知

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