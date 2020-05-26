▲ 【港版國安法】特朗普是否撤香港特殊地位 白宮群鷹隱現分歧？

全國人大審議「港版國安法」，事態上升至中美角力層面。為數不少的論者認為，美國在強硬遏制中國的氛圍中，特朗普政府會制裁中港。但只要整理白宮幕僚團隊近期的言論，卻能發現一個現象：明確支持撤銷香港特殊地位者，其實只有寥寥少數。這是否反映國安法一役中，白宮仍未就「打港制華」達至共識，值得持續觀察。

美國政府一名前官員接受外電訪問時表示，白宮過去確實曾有一條界線，一邊是傳統的自由市場信徒，他們並不熱衷於關稅戰，並且理解中國已是第二大經濟體，不宜與中國交惡；但另一邊廂，則是戰略層面的國家安全顧問們，他們主張強硬遏制中國。

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這條界線至去年中美貿易戰後期，卻突然變得模糊。「大多數人現在看法一致了，都認爲該對中國強硬」，這大概是後來白宮上下持守同一路線，向中國施壓，最終促成中美簽署貿易協議。

針對港版國安法 白宮幕僚態度似乎未一致

但到了今天中國領導層把「國安法」引入香港，雖觸及美國經濟利益、也與美國意識形態產生矛盾，但美方應如何應對？白宮卻沒有去年貿易戰後期的一致，有觀察者指，「如今很難從華盛頓獲得一致的信息」。

事實上，儘管美國總統特朗普揚言中方一旦立法，美方會強烈回應。但迄今為止，只有很少數的白宮幕僚明確表態，支持運用《香港人權與民主法案》，終止香港特殊地位，以達「打港制華」目的。有外電整理近期主要表態官員如下：

美國國務卿蓬佩奧（鷹派）

蓬佩奧（Mike Pompeo）已成爲這場反華攻勢的公開面孔。作爲特朗普的忠實擁護者，他警告說，中方訂立「港版國安法」，可能敲響香港自治地位的「喪鍾」。根據國會授權，美國國務院必須發布關於香港是否保持了高度自治權的報告。

國家安全顧問奧布萊恩（鷹派）

奧布萊恩（Robert O'Brien）要比他的前任博爾頓（John Bolton）更關注中國，他周日出了美方迄今最明確的威脅，即中國提出的香港國安立法可能招致美國制裁。

白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（鷹派）

過去不時發表對華強硬言論的哈塞特（Kevin Hassett），日前對CNN表示，美國正密切研究就中方向香港引入國安法一事，經濟懲罰中國。

副國家安全顧問博明（鷹派）

博明（Matt Pottinger）被視為特朗普對華戰略的重要幕後操盤者，他曾是一名新聞記者和海軍陸戰隊隊員，是特朗普政府中，首批指責中國對新冠病毒疫情未說實話的人之一。但他至今未就「港版國安法」問題，表達制裁中國的立場。

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白宮國家經濟委員會主任庫德洛（中間偏向保守）

庫德洛（Larry Kudlow）對中國議題謹慎小心，目前尚不清楚主張自由市場理論的他，會否支持撤銷香港特殊地位，以反制國安法。

美國財長姆欽（鴿派）

姆欽（Steven Mnuchin）在中國議題上，一直扮演溫和派角色。截至香港時間26日傍晚，他未有對「港版國安法」表態。外界亦預期，他可能支持審慎行事，以避免打擊金融市場；他常常與特朗普女婿、同時也是特朗普顧問的庫什納（Jared Kushner）站在同一陣線。

至於其他白宮的「死硬」鷹派，包括美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）也未曾就香港問題發聲。

部份幕僚或顧慮 制裁中港不利落實貿易協議

白宮幕僚為何在今次的香港議題上立場高度一致？有觀察者指出，美國如因應中方國安法問題，以撤銷香港特殊地位「懲罰」中國，很可能招致中國報復，令特朗普政府得來不易的第一階段中美貿易協議搖搖欲墜。

中美貿易協議一旦崩盤，不僅不利美國經濟疫後復元，還不利特朗普尋求連任。特朗普的部份幕僚或因此對香港問題仍有所顧慮，至使未有表態支持撤銷香港特殊地位。

而事態隨後發展如何？有待持續觀察。

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本報記者：程國知

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