【華為風暴】兩名在華被拘加拿大人為何不能像孟晚舟案公開審理 中國外交部回應……

中國通訊設備巨頭華為副董事長兼首席財務官孟晚舟引渡案，加拿大卑詩省最高法院將於當地時間明天（27日）作出關鍵裁決。當被問到中方有何期待時，外交部發言人趙立堅表示，中方立場是一貫的、明確的，指稱美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益，形容「這是一宗嚴重的政治事件」。

趙立堅強調，中國政府維護中國公民正當合法權益的決心堅定不移。加方應當切實糾正錯誤，立即釋放孟晚舟，並確保她平安回到中國，以免中加關係持續受到損害。

當被問到如果加法院作出對孟不利裁決，中方會否採取報復措施時，趙立堅則稱「不回答假設性問題」。

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▲ 裁決前數天，有加拿大傳媒拍攝到孟晚舟與團隊到法院外，舉起勝利手勢合照。（加拿大CBC圖片）

其後，加拿大《環球郵報》繼續追問，孟晚舟案在加拿大是公開審理的，並且有律師團隊為其辯護，但加拿大公民康明凱、邁克爾兩人卻不能為自己辯護。趙立堅回應稱，

關於康明凱、邁克爾兩名加拿大公民個案，中方已多次闡明立場，他們涉嫌從事危害中國國家安全活動，中國司法機關依法獨立辦案，依法保障有關加拿大公民合法權利。中方敦促加方切實尊重法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。

趙立堅強調，中方始終依法保障康明凱、邁克爾的合法權益。

對於「中方是否期望加方周三宣布釋放孟晚舟？如果加方這麼做了，中方是否會盡快釋放康明凱和邁克爾？」趙立堅僅回應：「已經非常明確地闡明了中國政府在有關問題上的立場。」

孟晚舟是華為創始人任正非的女兒，2018年12月1日，加拿大警方應美國要求，在孟晚舟於溫哥華機場過境時，以涉嫌違反美國對伊朗出口制裁令將其逮捕。「雙重犯罪」是決定孟晚舟會否被引渡到美國的重要條件。

同月，中國政府以「危害國家安全」為由扣押兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾（Michael Spavor），並要求加拿大釋放孟晚舟。中加關係陷入冰點期。

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責任編輯：孫民