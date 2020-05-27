【港版國安法】中美關係大倒退　香港危中有機或成緩衝區

▲ 全國政協委員、香港絲路金融CEO的李山認為，中美關係倒退，香港更有「危中尋機」優勢，可以成為中美關係緩衝區，香港國際金融中心地位不會失色。他建議，在東南亞第三國設「一帶一路」示範區，聯合美企形成利益共同體。

中央出台「港版國安法」震動金融市場，外界擔憂中美緊張升級削弱香港金融中心地位。曾在華爾街工作多年，現為全國政協委員、香港絲路金融CEO的李山認為，中美關係倒退，香港更有「危中尋機」優勢，可以成為中美關係緩衝區，香港國際金融中心地位不會失色。他建議，在東南亞第三國設「一帶一路」示範區，聯合美企形成利益共同體。

看淡特朗普脫鉤政策 「短暫且不徹底」

中美「脫鉤」來勢洶洶，李山認為，美國總統特朗普推動的脫鉤政策將是「短暫且不徹底的」，因他無法改變美國政治和文化多元主義，中國仍可在美內部找到友好力量，減緩甚至逆轉兩國脫鉤趨勢。

「只有利益共同體才能形成責任共同體」，李山指，要以創新思維穩定中美關係，一個可行方案是推動中美共同參與「一帶一路」國家疫後重建，如在東南亞國家創設「一帶一路」合作示範區，以中美企業為主體，將中國優質產能和美國關鍵技術結合，與投資項目所在國的工業化、城市化需求相對接。

倡夥美企 東南亞設「一帶一路」示範區

中美「交惡」，對香港來說相對機遇更大，制度優勢和不可替代性更為顯現。

他說，香港的資本匯集能力、健全的專業服務體系，可為中美企業提供「一站式服務」，有機會成為中美之間的戰略緩衝區。

李山認為，如在東南亞國家建立「示範區」，對香港來說更有文化優勢，可依靠民間關係的優勢減緩政治經濟上的緊張。他建議，可在第三國打造「量子城市（Quantum City）」，實驗應用中美先進的技術資源，並可成為「一帶一路」建設方式的樣辦。

「更關鍵的是，這能夠為香港青年人提供更多的就業機會，解決香港深層社會矛盾」，李山說，香港與東南亞有着廣泛的商貿聯繫，青年人認同度很高，願意到東南亞工作，這也拓展了香港青年人的發展空間，有助於增強香港國際金融中心的穩定和發展。

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本報駐京記者：潘攀

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