【港版國安法】中美關係大倒退 香港危中有機或成緩衝區（訂戶專享）

國情動向

▲ 全國政協委員、香港絲路金融CEO的李山認為，中美關係倒退，香港更有「危中尋機」優勢，可以成為中美關係緩衝區，香港國際金融中心地位不會失色。他建議，在東南亞第三國設「一帶一路」示範區，聯合美企形成利益共同體。