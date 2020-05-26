  • 28°C
香港時間 : 2020526日 (二) 23:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版國安法】中美關係大倒退　香港危中有機或成緩衝區（訂戶專享）

國情動向 23:33 2020/05/26

分享：

全國政協委員、香港絲路金融CEO的李山認為，中美關係倒退，香港更有「危中尋機」優勢，可以成為中美關係緩衝區，香港國際金融中心地位不會失色。他建議，在東南亞第三國設「一帶一路」示範區，聯合美企形成利益共同體。

中央出台「港版國安法」震動金融市場，外界擔憂中美緊張升級削弱香港金融中心地位。曾在華爾街工作多年，現為全國政協委員、香港絲路金融CEO的李山認為，中美關係倒退，香港更有「危中尋機」優勢，可以成為中美關係緩衝區，香港國際金融中心地位不會失色。他建議，在東南亞第三國設「一帶一路」示範區，聯合美企形成利益共同體。

...

相關文章

【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？
今日
【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？
【港版國安法】CNN：特朗普難冷處理國安法 大選或迫他強硬對中國
今日
【港版國安法】CNN：特朗普難冷處理國安法 大選或迫他強硬對中國
【港版國安法影響】香港美國商會主席談國安法：不會有贏家
今日
【港版國安法影響】香港美國商會主席談國安法：不會有贏家
【港版國安法】香港倘變「西柏林」無運行　歷史說明真相
今日
【港版國安法】香港倘變「西柏林」無運行　歷史說明真相
【大灣區】中央「金融30條」撐大灣區　支持香港國際金融中心地位（全文）
2020/05/15
【大灣區】中央「金融30條」撐大灣區　支持香港國際金融中心地位（全文）
國安法 中美關係 經濟 政治 社會矛盾 金融 特朗普 一帶一路

下一篇文章

【華為風暴】孟晚舟倘勝訴 中方會否盡快釋放兩名在華被拘加拿大人？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【兩會2020】壯大愛國愛港力量？港區政協提案：移居香港可保留內地身份
【兩會2020】壯大愛國愛港力量？港區政協提案：移居香港可保留內地身份
【港版國安法】特朗普制裁中國陷兩難　因怕走樣變懲罰香港人
【港版國安法】特朗普制裁中國陷兩難　因怕走樣變懲罰香港人
【港版國安法】香港倘變「西柏林」無運行　歷史說明真相
【港版國安法】香港倘變「西柏林」無運行　歷史說明真相
【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？
【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？
【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事
【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事
【中美貿易戰】習近平政協談「逆全球化」 揭抗去中國化3大王牌
【中美貿易戰】習近平政協談「逆全球化」 揭抗去中國化3大王牌