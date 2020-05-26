【港版國安法】中美關係大倒退 香港危中有機或成緩衝區（訂戶專享） 國情動向 23:33 2020/05/26 分享： ▲ 全國政協委員、香港絲路金融CEO的李山認為，中美關係倒退，香港更有「危中尋機」優勢，可以成為中美關係緩衝區，香港國際金融中心地位不會失色。他建議，在東南亞第三國設「一帶一路」示範區，聯合美企形成利益共同體。 中央出台「港版國安法」震動金融市場，外界擔憂中美緊張升級削弱香港金融中心地位。曾在華爾街工作多年，現為全國政協委員、香港絲路金融CEO的李山認為，中美關係倒退，香港更有「危中尋機」優勢，可以成為中美關係緩衝區，香港國際金融中心地位不會失色。他建議，在東南亞第三國設「一帶一路」示範區，聯合美企形成利益共同體。 ... 相關文章 【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點 有何爭議？ 今日 【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點 有何爭議？ 【港版國安法】CNN：特朗普難冷處理國安法 大選或迫他強硬對中國 今日 【港版國安法】CNN：特朗普難冷處理國安法 大選或迫他強硬對中國 【港版國安法影響】香港美國商會主席談國安法：不會有贏家 今日 【港版國安法影響】香港美國商會主席談國安法：不會有贏家 【港版國安法】香港倘變「西柏林」無運行 歷史說明真相 今日 【港版國安法】香港倘變「西柏林」無運行 歷史說明真相 【大灣區】中央「金融30條」撐大灣區 支持香港國際金融中心地位（全文） 2020/05/15 【大灣區】中央「金融30條」撐大灣區 支持香港國際金融中心地位（全文） 國安法 中美關係 經濟 政治 社會矛盾 金融 特朗普 一帶一路 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入