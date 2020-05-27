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【中美貿易戰】長和競投以色列海水化淡廠失敗  外媒：疑受中美關係惡化影響 

經濟脈搏 00:57 2020/05/27

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【中美貿易戰】長和競投以色列海水化淡廠失敗  外媒：疑受中美關係惡化影響 

中美關係惡化，港商海外投資活動亦疑受拖累。以色列當局26日公布，一家以色列企業擊敗長和 （0001） 旗下公司，成為造價數以百億計美元的海水淡化廠合約得標者。在之前兩周，美國國務卿蓬佩奧閃電訪問以色列，據報敦促以國在經濟戰略領域限制中國投資。

外電並沒有明確訊息證實，蓬佩奧訪問以色列，與該國海水淡化廠招標結果有直接關係。

【中美貿易戰】習近平政協談「逆全球化」 揭抗去中國化3大王牌

【中美貿易戰】中美打金融戰香港無運行！別說漁人得利

綜合外電報道，根據以色列財政部與能源部的聲明，以色列海水淡化公司IDE Technologies將承建位於特拉維夫（TelAviv）南部的索萊克（Sorek）海水淡化廠2期工程。這座海水淡化廠到2023年前，每年可藉地中海生產2億立方米的淡化水。

聲明表示，新廠將是全球同型海水淡化廠中最大，並提升35%的淡化能量，使用期間總計可替以色列政府省下33億謝克爾（shekel）、即折合約73億港元。

蓬佩奧兩周前訪以國  促限制中國資本

在蓬佩奧（Mike Pompeo）閃電造訪以色列不到2周後，IDE Technologies打敗香港商人李嘉誠創辦的長江和記實業（CK Hutchison Holdings）旗下和記黃埔水務國際控股公司（Hutchison Water）得標。

【中美貿易戰協議】特朗普：中美貿易協議似乎不再意義重大

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外電指。蓬佩奧在訪問期間曾與以色列討論中國投資問題。以色列在高科技與其他領域和中國加強合作，但以色列的主要盟友美國，敦促以色列在經濟戰略領域限制中國投資。

在「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）近來一篇評論中，中國大使館發言人王擁軍駁斥美國的警告，並稱中以合作是「雙贏」。

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責任編輯：鄧國強

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