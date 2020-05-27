【港版國安法】特朗普：國安法讓香港國際金融中心地位難維持

全國人大制定「港版國安法」，事態就上升至中美角力層次。白宮發言人麥肯內尼香港時間今天（27日）轉述總統特朗普的話重申，他對立法感到不滿，也認為如此一來，香港將難維持金融中心地位。但發言人沒說明，特朗普會對中國採取什麼具體行動應對、包括會否取消香港特殊地位。

麥肯內尼（Kayleigh McEnany）在白宮記者會上回答記者提問，對中方將制定香港國安法的看法時表示，她今早接獲媒體郵件提問時曾向特朗普尋求答覆。

【港版國安法】美國倘撤香港特殊地位 特朗普形同攬炒

【港版國安法】特朗普是否撤香港特殊地位 白宮群鷹隱現分歧？

特朗普向她表示，對於中國的作法感到不滿，也認為若中國接管香港，很難看出香港要如何維持金融中心地位。

至於美國是否會調整與香港的關係，麥肯內尼則表示，對於特朗普將要採取的確切行動，她不進一步回應。

另外，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）同日亦表示，特朗普為新冠病毒和其他事情對中方大為「憤怒」，中美貿易協議對他而言已不像從前那麼重要。

白宮顧問庫德洛：中國正犯錯誤

對於「港版國安法」，庫德洛財接受霍士財經新聞網（Fox Business Network）訪問時表示：「坦白的說，我認為中國正在犯下巨大的錯誤。」但他同樣沒有說明美方會如何以實際行動回應中國。

【港版國安法】邱騰華：美國撤香港特殊待遇 無損港國際金融中心地位

【港版國安法】CNN：特朗普難冷處理國安法 大選或迫他強硬對中國

全國人大三次會議21日宣布今年會期為22日至28日，議程將包括審議備受關注的「港版國安法」授權案，即「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案」。

這項訊息宣布後，引發國際高度關注。特朗普21日在白宮向記者表示，假使中國堅持推動實施「港版國安法」的計劃，美國將強烈反應。

【港版國安法懶人包】一文看清各國如何評論國安法 中方又怎回應

【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點 有何爭議？

【港版國安法懶人包】一文看懂國安3大機構 有一個是習近平直接領導

【港版國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳 稱參加六四集會不違法

【港版國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳 稱參加六四集會不違法

【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構

【港版國安法懶人包】一文比較5款VPN 誰性價比最高？

【港版國安法影響】香港美國商會主席談國安法：不會有贏家

【港版國安法】特朗普制裁中國陷兩難 因怕走樣變懲罰香港人

【港版國安法】香港倘變「西柏林」無運行 歷史說明真相

責任編輯：鄧國強

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應