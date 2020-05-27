【港版國安法】特朗普：準備本周行動回應國安法 中美角力恐升級

▲ 【港版國安法】特朗普：準備本周以行動回應國安法 中美角力恐升級

全國人大審議「香港版國安法」，美國總統特朗普今天針對此事表示，他準備本周對中國採取強而有力行動，但是沒有說明細節。

路透社報道，特朗普在白宮被記者問及是否將對中國實施制裁時表示：「我們正在採取行動，我認為你們會覺得非常有趣，但我今天不會談論此事。」

特朗普在被問及第二個問題時說：「你們在本周結束前，就會知道我們採取了什麼行動－我認為是非常強而有力的行動。」

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北京將制定香港版國安法，引發外界擔憂。白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）今天稍早在白宮記者會轉述特朗普的話表示，特朗普對此感到不滿，也認為如此一來，香港將難維持金融中心地位。

至於美國是否會調整與香港的關係，麥肯內尼則表示，對於特朗普將要採取的確切行動，她不進一步回應。

另外，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）同日亦表示，特朗普為新冠病毒和其他事情對中方大為「憤怒」，中美貿易協議對他而言已不像從前那麼重要。

白宮顧問庫德洛：中國正犯錯誤

對於「港版國安法」，庫德洛財接受霍士財經新聞網（Fox Business Network）訪問時表示：「坦白的說，我認為中國正在犯下巨大的錯誤。」但他同樣沒有說明美方會如何以實際行動回應中國。

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責任編輯：伍樂

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