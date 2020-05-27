【港版國安法】條文「加辣」？港版國安法草案增2字有玄機

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全國人大審議「港版國安法」草案，儘管引爆中美角力、中國與西方國家的博弈，但文本據報「加辣」。全國人大經討論後，對條文中的「禁止危害國安的行為」一句，再加上了「活動」2字。分析指出，此舉意在宣示受規範的不只是個人行為，還包括組織行為。
「港版國安法」最受爭議的第4項，也就是中央「維護國家安全的有關機關」根據需要在香港設立機構，依法「履行維護國家安全相關職責」的條文，則沒有更動。草案將於明天（28日）的全國人大閉幕大會表決。
「禁止危害國安的行為」一句後 再加上「活動」
香港電台報道，全國人大昨天下午舉行主席團會議，會中通過了上述修改。也就是說，「港版國安法」草案的條文，原本的「禁止危害國安的行為」被改為「禁止危害國安的行為和活動」。
報道還指出，「港版國安法」草案條文有數處修改。但報道並未提到，除了加上「和活動」字眼外，還有哪些條文被修改。
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根據報道，曾經手國家安全案件的北京律師張冬碩認為，「行為」2字的概念或範圍，在內地的法律上有具體和明確界定；但「活動」2字的概念比較抽象，且範圍比較模糊。
張冬碩指出，在中國內地法律規範上主要是用「行為」的概念；而在涉及恐怖主義和間諜等非常有限的國安領域法律規範，才會用到「活動」的概念。
他認為，「港版國安法」草案作出上述修訂，是想讓民眾理解，這項立法限制或禁止的範圍不單是「個人的行為」，還涵蓋「組織、團體和機構」的行為。
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責任編輯：伍樂