【港版國安法】美國三方面推動制裁中國 擬凍結中國官員及企業在美資產

外媒消息人士指出，美國總統特朗普預期港版《國安法》通過後，香港國際金融中心的地位將會殞落，因此正考慮對中國官員、企業及金融機構祭出一系列制裁，財政部甚至可能對中國官員和企業在美資產，下令凍結與控制轉移。

彭博社引述2名消息人士說法，特朗普政府目前正考慮如何對中國進行制裁，但還沒做出任何結論和決定，不論是以什麼手段祭出制裁，或哪些該做而哪些保留。消息人士因為當前討論仍在進行中，所以不願公開透露姓名身分。

▲ 美國三方面推動制裁中國 擬凍結中國官員企業在美資產

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一、凍結中國官員及企業在美資產

特朗普政府思考的制裁選項中，除了因國際金融中心地位的消失，而取消對港特別待遇，也可能會出手凍結中國官員及企業在美資產。

特朗普於周二（26日）接受媒體訪問，當被問到可能採取何種制裁時，他表示白宮已經在著手進行，而他很快會向大家宣布，估計最早是當地時間27日晚間，或28日上午「這是你在下個…這個禮拜結束前就會聽到的事情，會很有威力，我想。」

二、會負擔美企將供應鏈撤回美國的費用

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）同日表示，北京的舉動「令人非常不安」，並指北京在香港的舉動將鑄成大錯，並歡迎任何在香港或中國的美國公司將供應鏈及生產線撤回美國，強調會盡力協助，並負擔遷移費用。

庫德洛強調，中美關係變得緊張沒有影響第一階段貿易協議。不過他指總統特朗普因新冠肺炎（COVID-19）疫情和其他事情對中國有點不滿，令特朗普感到貿易協議不及以往那麼重要。

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三、國會議員加快推動制裁損港自治官員

共和黨參議員圖米（Pat Toomey）及民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）同日表示，會加快推動法案制裁損害香港自治的人的中國官員。他們早前聯合提案，制裁在香港實施「國安法」的中國官員與實體（entities），並懲罰與有關實體做生意的銀行。

在北京，外交部發言人趙立堅昨表示，中方堅決反對美方一些政客就中國全國人大會議涉港議程發出的各種噪音，已經向美方提出嚴正交涉。

趙立堅強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，香港特區立什麼法、怎麼立法、何時立法，完全是中國主權範圍內的事，美國沒有資格指手畫腳、插手干預。如果美方執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施，予以堅決回擊和反制。

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責任編輯：游昊雲

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