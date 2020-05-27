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【中國經濟】内地首四月規模以上工業企業利潤按年降27.4% 降幅比首三月收窄

經濟脈搏 09:58 2020/05/27

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内地首四月規模以上工業企業利潤按年降27.4% 降幅比首三月收窄

國家統計局公佈，1至4月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額12597.9億元（人民幣，下同），同比下降27.4%，降幅比1至3月份收窄9.3個百分點。4月份，規模以上工業企業實現利潤總額4781.4億元，同比下降4.3%，降幅比3月份收窄30.6個百分點。官方解讀稱，數據反映經濟社會秩序進一步恢復，但1至4月份累計看，工業利潤降幅依然明顯，企業盈利形勢仍不容樂觀。

1至4月份，規模以上工業企業中，國企實現利潤總額3046.3億元，同比下降46.0%；股份制企業實現利潤總額9249.0億元，下降26.6%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額3121.3億元，下降28.8%；私營企業實現利潤總額3920.1億元，下降17.2%。

1至4月份，採礦業實現利潤總額1110.1億元，同比下降35.2%；制造業實現利潤總額10269.5億元，下降26.8%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額1218.3億元，下降24.3%。

【中國經濟】疫後消費只有「恢復性」  不要期望「報復性」

【中國經濟】人行稱年內有銀行或現利潤零增長甚至負增長 不良處置壓力加大

1至4月份，在41個工業大類行業中，5個行業利潤總額同比增加，36個行業減少。其中黑色金屬冶煉和壓延加工業下降60.4%，石油和天然氣開採業下降56.4%，汽車製造業下降52.1%，利潤跌幅較大。

1至4月份，規模以上工業企業實現營業收入28.31萬億元，同比下降9.9%；發生營業成本24.04萬億元，下降9.1%；營業收入利潤率為4.45%，同比降低1.07個百分點。

【中國經濟】4月數據改善 惟外需承壓經濟復甦恐反覆 政策料著力釋放內需

【中國經濟】兩會料把穩就業放首位 機構預測今年GDP將靈活設置

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀，隨著統籌防疫和經濟社會發展各項政策措施逐步落實落地，經濟社會秩序進一步恢復，工業企業產銷加快，利潤狀況顯著改善，4月份，工業企業利潤降幅大幅收窄。但朱虹同時指出，1至4月份累計看，工業利潤降幅依然明顯，企業盈利形勢仍不容樂觀。

朱虹指出：「應該看到，雖然4月份規模以上工業企業利潤狀況改善明顯，但受市場需求尚未完全恢覆、工業品價格持續回落、成本壓力依然較大等多重因素影響，工業企業累計利潤仍現較大降幅，盈利形勢不容樂觀。」

她又表示，下階段，在抓好常態化疫情防控的同時，積極貫徹落實各項援企助企政策，穩住經濟基本盤，促進工業經濟回升向好。

【中國經濟】兩會料把穩就業放首位 機構預測今年GDP將靈活設置

【中國經濟】發改委：應以更大宏觀政策力度對沖疫情

【中國經濟】國統局：4月指標改善有補償性質 經濟未回到正常水平 就業壓力較大

【中國經濟】内地前3月規模以上工業企業利潤 年降36.7%跌幅收窄

責任編輯：游昊雲

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