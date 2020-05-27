▲ 【港版國安法】路透社：國安法不允外籍法官審理涉國安案件

全國人大審議「港版國安法」，事態上升至中美角力、國際輿論層面。路透社引述知情人士透露，中央推動全國人大制定的「港版國安法」，將不允許外籍法官參與審理涉及國家安全案件。

報道指出，香港任何限制外籍法官角色的舉動，都可能引發部分當地律師和法官對此的擔憂。而這些律師和法官擔心，香港的司法獨立性正受到中國領導層的威脅。

香港1997年主權轉移中國後採用外籍法官的做法，源自當時的安排，目的在於協助維持香港的國際金融中心信譽。

終審法院現有15人外籍法官

目前香港終審法院共有23名法官，其中15人是來自英國、加拿大、澳洲等國的外籍法官，但這些外籍法官都屬於非常任法官。

全國人大港區代表陳曼琪24日在北京舉行的人大會議上發言，建議在香港法院設立專門的「國家安全法庭」，相關法官則由香港永久居民中，選擇在外國無居留權的公民擔任。

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排除外籍法官審理國家安全案件的作法，澳門是先例。澳門立法會2018年修法，正式規定法院審理涉及國家安全的案件時，必須由「中國籍法官」審理，排除外籍法官。

此外，根據報道，消息人士還指出，在「港版國安法」下，香港將出現中央和港府安全機構。但「港版國安法」的內容，仍可能進行修改。

內地至今並未提到，「港版國安法」的完整立法工作何時完成。但報道引述消息人士和全國人大代表透露，「港版國安法」很有可能在9月香港立法會選舉前頒布實施。

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責任編輯：伍樂

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