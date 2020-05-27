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【港版國安法】白宮顧問稱中國犯「大錯」 助美企從中港回流承擔搬遷費

國情動向 10:33 2020/05/27

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中國推動訂立港版國安法，引發國際疑慮，中美關係緊張加劇。美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周二（5月26日）表示，北京對香港採取的行動「非常令人不安」，認為中國正犯一個「重大錯誤」，再籲在中港的美國企業回流，將盡其所能支付搬遷費用。

庫德洛接受霍士新聞訪問時，將出上述表述。他稱，歡迎任何在香港或中國內地的美國公司回來，「如果他們將供應鍊和生產遷回美國，我們將盡我們所能將所有開支費用化並支付搬遷成本」。

他又表示，中美第一階段貿易協議目前未受影響，但在新型冠狀病毒和其他問題上，總統特朗普對北京非常「惱火」，對他來說，中美貿易協議已經不像以前那麼重要了。

【港版國安法】特朗普：準備本周行動回應國安法 中美角力恐升級

【港版國安法】特朗普：國安法讓香港國際金融中心地位難維持

傳美擬懲罰中國官員

特朗普周二表示，美國正準備就中國的港版國家安全立法做出強力回應，將於周末前宣布。

白宮發言人Kayleigh McEnany稍早稱，特朗普對中國試圖實施港版國安法感到不滿，「如果中國接手香港的話，很難看到香港如何能保持金融中心的地位」。但對於有關可能採取的具體行動，她表示無可奉告。

彭博引述知情人士透露，美國正考慮一系列懲罰中國的制裁措施，以回應中國對香港的打壓。據報，措施可能對交易設限，並凍結執行新國安法的中國官員和企業的資產。據稱，對中共官員實施簽證限制等其他措施也在考慮中。

【港版國安法】美國三方面推動制裁中國 擬凍結中國官員及企業在美資產

【港版國安法】條文「加辣」  國安法草案增2字有玄機

【港版國安法】特朗普是否撤香港特殊地位　白宮群鷹隱現分歧？

責任編輯：伍樂

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

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