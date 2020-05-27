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【華為風暴】孟晚舟引渡案周三迎關鍵裁決 杜魯多：無需就結果道歉或解釋

國情動向 11:19 2020/05/27

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中國通訊設備巨頭華為的副董事長兼首席財務官孟晚舟的引渡案，加拿大卑詩省最高法院將於當地時間周三（5月27日）作出關鍵裁決，裁定案件是否符合「雙重犯罪」。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，加拿大司法獨立，故無需就裁決結果解釋或道歉。

杜魯多周二（26日）接受訪問時稱，加拿大擁有真正獨立的司法系統的好處是，不需為其做出的決定道歉或解釋，強調對司法系統的獨立性有信心，會繼續遵守並捍衛。

杜魯多又透露，加拿大人一直與中美就當前問題進行對話。他說，繼續就孟晚舟案、兩名被中國拘留的加拿大公民的問題上，與美國和中國進行外交接觸。

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應美國要求，加拿大於2018年12月在溫哥華機場逮捕孟晚舟。美方指控，孟晚舟違反對伊朗制裁禁令，涉及銀行詐欺，要求加拿大當局引渡到美國受審。卑詩省最高法院將於周三上午裁定孟晚舟是否涉及「雙重犯罪」，確定孟晚舟的行為是否在加拿大和美國均構成犯罪，是此案關鍵裁決。

若「雙重犯罪」不成立，法庭會下令解除孟晚舟的電子腳鐐，她可立即獲得自由並離開加拿大。檢控方即使上訴，也無法僅以上訴為由，要求上訴庭下令再次羈押或限制被告離境。若法庭裁定此案屬雙重犯罪，引渡程序將繼續推進。據報，溫哥華刑事辯護律師博廷（Gary Botting）認為，孟晚舟獲勝機會約有七成。

責任編輯：伍樂

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