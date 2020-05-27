【港版國安法】CNN︰解放軍或奉國安法之名　合法部署香港街頭

全國人大明天（28日）表決「港版國安法」，事態上升至中國與西方、特別是中美角力層次。在此敏感時刻，解放軍駐港部隊司令員陳道祥公開表態，支持港版國安法，並強調解放軍駐港部隊做為「在港維護國家安全」的重要力量。美國有線新聞網絡（CNN）推測，這一舉動暗含重要政治訊號。

作為全國人大代表（解放軍代表團）的陳道祥，接受央視訪問時指出，國安法有利於懲處企圖破壞國家統一、分裂國家的行為，能夠震懾分裂勢力與外部干預勢力。

【港版國安法】條文「加辣」？港版國安法草案增2字有玄機

【港版國安法】路透社：國安法不允外籍法官審理涉國安案件

他強調，駐港解放軍將貫徹「一國兩制」方針，依法維護國家主權、安全與發展利益，維護香港的長期繁榮與穩定。

央視重播解放軍維港演練畫面

同時，中央電視台報道，出席此次全國人大會議的解放軍和武警部隊代表在一次分組會議上一致認為，「一國兩制」實踐過程中面臨著新的風險和挑戰，香港國家安全法的實施十分及時，十分必要。

央視的一個社交媒體賬號上，還同步發布了上述採訪片段，期間插入了解放軍在香港維多利亞港的海上行動以及軍隊進行軍事演習的畫面。

美國CNN分析指出，儘管香港許多公部門首長都已發言力挺港版國安法，但陳道祥的身分特殊，他的發言格外具有份量。

【港版國安法】特朗普：準備本周行動回應國安法 中美角力恐升級

【港版國安法】特朗普：國安法讓香港國際金融中心地位難維持

解放軍自1997年香港主權移交後就派駐香港，去年「反修例」運動爆發後，解放軍在港的活動愈來愈高調；此舉難免讓許多港人猜測，港版國安法通過後，若發生暴力示威，解放軍恐將合法部署於街頭。

中國官方和軍方從未公布過解放軍駐港部隊的編制規模，但外國外交人員曾估計，該部隊人數在8,000至10,000之間。

與此同時，有媒體報道，港版國安法草案條文出現更動，全國人大對條文中的「禁止危害國安的行為」加上「活動」兩字，改為「禁止危害國安的行為和活動」，據信此舉旨在宣示受規範的不僅是個人行為，還包括「組織、團體和機構」行為。

至於港版國安法最受爭議的第四項，即中央「維護國家安全的有關機關」根據需要在香港設立機構，依法「履行維護國家安全相關職責」的條文，則未更動。

【港版國安法】美國倘撤香港特殊地位 特朗普形同攬炒

【港版國安法】特朗普是否撤香港特殊地位 白宮群鷹隱現分歧？

【港版國安法】邱騰華：美國撤香港特殊待遇 無損港國際金融中心地位

【港版國安法懶人包】一文看清各國如何評論國安法 中方又怎回應

【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點 有何爭議？

【港版國安法懶人包】一文看懂國安3大機構 有一個是習近平直接領導

【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事

【港版國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳 稱參加六四集會不違法

【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構

責任編輯：鄧國強

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應